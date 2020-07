Tourismus in Glückstadt : Maschine befreit Fahrräder nach Touren am Deich vom Schafsschiet

Nahe der Jugendherberge in Glückstadt steht das ungewöhnliche Reinigungsgerät.

von Christine Reimers

21. Juli 2020, 16:30 Uhr

Glückstadt | Wer mit dem Fahrrad entlang des Deichs fährt, kommt oft mit schmutzigen Reifen am Ziel an. Glückstadts Radexpertin Vanessa Klamka hat die Lösung des Problems: die Schafschiet-Fahrradreinigungs-Maschine. Dieses Gerät steht jetzt für jeden zugänglich gegenüber der Jugendherberge am Binnenhafen.

Beitrag zum Deutschen Tourismuspreis

Optisch sieht sie von außen aus wie ein Schaf. Und mit dieser Maschine will Klamka beim Deutschen Tourismuspreis mitmachen.

Zum Reinigen wird das Rad in das Schaf geschoben. „Der Antrieb findet dann mit eigener Muskelkraft statt“, erklärt Klamka. Ein mit dem Fuß zu betreibendes Pedal setzt Bürsten in Bewegung, die den Dreck von den Reifen entfernen. Auch ein kleiner Handbesen steht dem Benutzer zur Verfügung, um den Dreck an den Stellen, den die Bürsten nicht erreichen, ebenfalls entfernen zu können.

Projekt am RBZ Itzehoe

Die Idee kam von Teilnehmern eines Workshops. Umgesetzt wurde das Projekt von Lehrern und Schülern am Regionalen Bildungszentrum in Itzehoe fünf Monate lang als Studienprojekt. „Ohne diese großartige Arbeit der Schüler unter der Leitung von Svea Milbradt wäre das Projekt nicht möglich gewesen.“ Der Schule oblag die Ausarbeitung, Konstruktion und der Bau.

Umfrage zur Benutzerfreundlichkeit

An der Maschine an der Jugendherberge befindet sich ein QR-Code für eine Umfrage zur Benutzerfreundlichkeit der skurrilenMasdchine. Klamka: „Die Ergebnisse werden nach der ersten Saison analysiert und gegebenenfalls wird eine neue Maschine entwickelt, die alle Bewertungen erfüllt und mit langlebigem Material auch noch viele Jahre die Räder der Touristen reinigt.“