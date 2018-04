Famila Itzehoe : Markt-Eigentümer will weiter verhandeln

Geplante Schließung von Famila in Itzehoe: 73 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel.

von nr

09. April 2018, 17:30 Uhr

Die Aufgabe des Famila-Standortes wird vorbereitet. Das schreibt das Kieler Einzelhandels-Unternehmen in einer Pressemitteilung. Wie berichtet, soll der Markt mit der Adresse Vor dem Delftor 10 voraussichtlich Ende August zum letzten Mal geöffnet sein. 73 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel.

„Es ist traurig, dass es zu dieser Schließung kommt“, schreibt Geschäftsführer Christian Lahrtz weiter. „Wir haben mehr als drei Jahre für die Weiterentwicklung dieses Standortes gekämpft und dabei gute Gespräche mit der Politik und der Verwaltung vor Ort geführt. Leider ist es trotz intensiver Verhandlungen am Ende nicht gelungen, sich mit dem Vermieter auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit zu einigen.“

Der über 35 Jahre alte Markt sollte nach Vorstellung beider Seiten abgerissen werden, um Platz für einen Neubau zu schaffen. „Bei den geforderten Rahmenbedingungen ist es uns jedoch auch bei bester Prognose nicht möglich, den Standort zukünftig wirtschaftlich erfolgreich zu betreiben“, so Lahrtz. Das Unternehmen habe das Grundstück kaufen wollen, die Pergamon-Verwaltungsgesellschaft will jedoch nicht verkaufen. Deren Geschäftsführer Kay Plewnia bestätigt, dass man sich bislang nicht einigen konnte – betont aber auch, dass Famila gekündigt habe und man für Verhandlungen weiterhin offen sei. „Die Tür ist nicht zu.“

Auch die Itzehoer SPD- und CDU-Fraktionen bedauern in Pressemitteilungen, dass es zu der Schließung kommen soll. „In den letzten Jahren haben Politik und Verwaltung mit dem Unternehmen vertrauensvoll zusammengearbeitet, um einen Neubau am bisherigen Standort zu ermöglichen“, schreibt der SPD-Fraktionsvorsitzende Sönke Doll und kündigt an, weitere Gespräche mit Christian Lahrtz führen zu wollen. Ziel müsse sein, die Arbeitsplätze der betroffenen Mitarbeiter zu retten. Ebenso kündigt CDU-Franktionsvorsitzender Ralph Busch die Vermittlung weiterer Gespräche zwischen den Verhandlungspartnern an, um „die drohende Schließung“ des Famila-Marktes noch abzuwenden. „Politik und Verwaltung haben aber leider keinen Einfluss auf die Verhandlungen, zumal es sich hier um ein privatrechtliches Geschäft handelt“, so Busch.