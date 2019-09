Bahnverbindung ins Industriegebiet : Mark Helfrich sieht Elektrifizierung der Strecke Wilster-Brunsbüttel auf gutem Weg

Im Hintergrund laufen die Planungen. Zwei weitere Gutachten sollen den Bedarf auf der Strecke untermauern.

von Tobias Stegemann

27. September 2019, 13:57 Uhr

Brunsbüttel | Wenn Vertreter von Politik, Wirtschaft und Verwaltung in Brunsbüttel am Montag zum alljährlichen Industriegespräch zusammenkommen, wird es einmal mehr um die Verkehrsanbindung des größten Industriegebiets Schleswig-Holsteins gehen.

Wirtschafts- und Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) wird Rede und Antwort stehen und den Menschen an der Westküste erklären, welche Erfolge die Jamaika-Koalition bereits erreicht hat und warum es an anderen Stellen hakt. So wie beim dreistreifigen Ausbau der Bundesstraße 5, der aktuell nur bis Wilster vorgesehen ist. Die Forderung nach einem Ausbau bis Brunsbüttel wird durch neue Gutachten zu Beginn 2020 neue Nahrung erhalten (wir berichteten).

Mit Blick auf den Güterverkehr auf der Schiene hatte Hafenchef Frank Schnabel zuletzt Druck gemacht und eine zügige Umsetzung der beschlossenen Elektrifizierung der Strecke Wilster-Brunsbüttel gefordert. Seit Ende des vergangenen Jahres steht dieses Vorhaben im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans. Wie Schnabel sieht auch der Bundestagsabgeordnete Mark Helfrich (CDU) darin einen großen Erfolg. Er widerspricht Schnabel aber in der Aussage, seitdem sei nichts passiert.

Die Vorstellung, nach einer politischen Entscheidung rollen wenige Tage später die Bagger, sei einfach nicht realistisch, so Helfrich. „Seit November legen wir in Abstimmung mit allen Verantwortlichen die Karten, um das Planungsverfahren auf den Weg zu bringen“, erklärt der CDU-Abgeordnete. Dabei müsse man so schnell wie möglich zu einem planfestgestellten Beschluss kommen, um Mittel zeitnah abrufen zu können. Inzwischen sei durch das Land ein Auftrag für eine Grundlagenermittlung zur Planung vergeben worden. Zudem wird es eine Aktualisierung einer Seeverkehrsprognose geben, die vor einigen Jahren erstellt worden war.

„Damals ist eine eher pessimistische Prognose für Brunsbüttel abgegeben worden“, so Helfrich. Nicht zuletzt Frank Schnabel hatte dieses Gutachten immer wieder kritisiert. Neue Zahlen sollen nun zeigen, welche Warenströme es auf dem Seeweg bis Brunsbüttel gibt, und auf welchem Weg diese Waren anschließend weitertransportiert werden. „Die Seeverkehrsprognose ist für den Bund sehr entscheidend, was in den nächsten Jahren kommt“, sagt Helfrich.

Am Ende einer mehrstufigen Entwicklung könnte ein zweites Industriegleis stehen, aber: „Die eingefleischten Eisenbahner sagen, bei einhundert Zügen pro Tag, lohnt sich ein zweites Gleis.“ Ein Wert, der selbst von den Werkleitern im Industriegebiet derzeit nicht genannt wird. Dazwischen aber gebe es eine Reihe von technischen Möglichkeiten, um mehr Kapazität auf die Schiene zu bringen. Und diese Optionen gebe es, weil das Projekt im vordringlichen Bedarf stehe, so Helfrich.

Sollten die Kapazitäten steigen, könnten im Rahmen von Aktualisierungen des Verkehrswegeplans – das geschieht alle fünf Jahre – zeitnah weitere Maßnahmen in diesen einfließen. Bis hin zu einem zweiten Gleis. „Das ist der große Erfolg, der mit der Festschreibung dieses Projektes einhergeht“, sagt Helfrich. Wörtlich ist im Verkehrswegeplan der Ausbau der Strecke Brunsbüttel-Wilster genannt – in einem ersten Schritt mit der Elektrifizierung des bestehenden Gleises. „Ein zweites Gleis ist letztlich ein Synonym für mehr Kapazität“, erklärt Helfrich. Das LNG-Terminal könnte bei der Aktualisierung ebenso wie eine positive Seeverkehrsprognose berücksichtigt werden. Das könnte beispielsweise ein Begegnungsgleis in der Wilstermarsch zur Folge haben, um den Schienenverkehr zu erhöhen.

Einen weiteren Hebel sieht Helfrich bei der Deutschen Bahn. Sollten sich die Stadt Brunsbüttel und das Land auf die Wiederaufnahme von Personenverkehr auf dieser Strecke verständigen, käme die Bahn nicht umhin festzustellen, dass ein Gleis allein nicht ausreichen würde, sagt Helfrich.