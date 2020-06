Itzehoe : Mark Helfrich sieht Chance für Itzehoe als Batteriestandort

Der Steinburger Bundestagsabgeordneter hofft, dass Itzehoe von den Milliarden des Bundes profitieren wird.

von Delf Gravert

07. Juni 2020, 15:25 Uhr

Itzehoe | Gibt es einen Neustart für einen groß angelegten Ausbau der Batterieforschung und -fertigung in Itzehoe? Der Steinburger Bundestagsabgeordnete Mark Helfrich sieht dafür durch die Corona-Krise eine Chance. Der Bund stelle weitere Milliarden für den Batteriebereich zur Verfügung. „Schleswig-Holstein sollte da erneut mit dem Standort Itzehoe ins Rennen gehen“, sagt Helfrich.

Hintergrund für den Vorstoß des CDU-Politikers ist das 130 Milliarden Euro schwere Maßnahmenpaket, mit dem die Berliner Koalition die Folgen der Corona-Krise abmildern will. Darauf haben sich die Vertreter von Union und SPD Ende vergangener Woche in Berlin geeinigt. Unter vielen weiteren Punkten sind in dem umfangreichen Konjunkturprogramm 2,5 Milliarden Euro zusätzlich für die Förderung der Batteriezellenfertigung in Deutschland vorgesehen, sagt Helfrich. Dabei sei noch nicht ganz klar, ob der Schwerpunkt eher auf der Forschung liege oder auf der konkreten Wirtschaftsförderung der industriellen Produktion von Batteriezellen, etwa für die Autoindustrie.

In beiden Bereichen gibt es in Itzehoe bereits Aktivitäten, die ausgebaut werden könnten. Zum einen wird am Fraunhofer-Institut Isit Forschung betrieben. Eng damit verbunden stellen Unternehmen wie Custom Cells im Innovationsraum aber auch Batteriezellen her. 2019 hatte sich Schleswig-Holstein um die Ansiedlung einer Forschungsfertigung für Batteriezellen am Standort Itzehoe beworben. Den Zuschlag bekam aber schließlich Münster.

„Die umfangreichen Analysen, die im Rahmen dieser Bewerbung gemacht wurden, können jetzt wieder genutzt werden“, sagt Helfrich. Auch nach der Vergabe für Münster sei die Arbeit, unter anderem am Isit weitergegangen. „Der Standort ist super gut analysiert worden.“

Es könne nun von Vorteil sein, diese konzeptionelle Arbeit in Berlin ins Spiel zu bringen, sagt der Bundestagsabgeordnete. Zügig umsetzbare Projekte seien gefragt – schließlich soll das Konjunkturprogramm möglichst bald wirken. Und es habe 2019 gute Argumente für Itzehoe als Batteriestandort gegeben, wie beispielsweise die Verfügbarkeit umfangreicher Mengen an erneuerbarer Energie aus der Windkraft an der Westküste. „Das bleibt ja bestehen.“

Es gelte nun auf Arbeitsebene abzutasten, was möglich und gewünscht sei und entsprechend Vorschläge und Angebote zu machen, so Helfrich.

Unterstützung bekommt der Vorstoß vom Unternehmensverband Unterelbe-Westküste. Geschäftsführer Ken Blöcker sieht ebenfalls Chancen, einen Teil der 2,5 Milliarden Euro nach Steinburg zu holen. „Durch die bereits vorhandene Expertise in unserer Region eröffnen sich zum Beispiel für Itzehoe neue Möglichkeiten.“

Das Konjunkturprogramm biete aber auch an anderer Stelle Chancen für die Region, sagt Helfrich. So werde die Befreiung der Wasserstoffproduktion von der EEG-Umlage angestrebt. Gleichzeitig werde ein verpflichtender Anteil von klimafreundlichen Anteilen im Flugkraftstoff geprüft. „Das sind gute Nachrichten für das Reallabor Westküste 100 in Heide“, sagt Helfrich. Denn die Betreiber planen aus grünem Wasserstoff und Kohlendioxid synthetische „grüne“ Flugkraftstoffe zu produzieren. Diese Bemühungen könnten durch das nun beschlossene Paket einen neuen Schub bekommen.

Last but not least ist ein „Flottenerneuerungsprogramm Behördenschiffe“ Teil des Konjunkturprogramms. Dies soll den Schiffbau im gesamten Norden stärken. Auch die Peters Werft in Wewelsfleth ist in den vergangenen Jahren stark im Behördenschiffbau engagiert gewesen und könnte profitieren.