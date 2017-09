Hafenwirtschaft Brunsbüttel : Maritim mit Tradition

vergrößern 1 von 1 Foto: Mohr 1 von 1

Es gibt Grund zum Feiern bei der Brunsbütteler Schramm-Group. Gleich drei Jubiläen stehen bei der inhabergeführten Unternehmensgruppe in dieser Woche an. Während die Schleppreederei Hans Schramm & Sohn Schleppschifffahrt auf ihr 90-jähriges Bestehen zurückblickt, feiert die als Hafengesellschaft Brunsbüttel gegründete Brunsbüttel Ports GmbH das 50-jährige Jubiläum des Elbehafens und die maritimen Ingenieure von NavConsult sind bereits zehn Jahre mit innovativen Ideen erfolgreich. Gemeinsam stehen die drei Firmen somit 150 Jahre im Dienst der maritimen Wirtschaft.

Anlässlich dieser besonderen Ereignisse haben der geschäftsführende Gesellschafter Hans Helmut Schramm und Geschäftsführer Frank Schnabel nicht nur eine Feierlichkeit geplant. Während gestern mehr als 300 Kunden und Geschäftspartner im Elbeforum zusammenkamen, um die Firmen-Historie noch einmal aufleben zu lassen, werden es morgen mit Mitarbeitern und deren Partnern deutlich mehr Gäste sein.

„Für mich fühlt es sich noch immer so an, als sei die Schramm-Group ein Familienunternehmen wie es mein Opa und mein Vater gegründet und geführt haben, auch wenn wir heute ein international agierender Konzern sind“, sagt Hans Helmut Schramm. Viele der rund 400 Mitarbeiter sind bereits über Jahrzehnte bei der Unternehmensgruppe angestellt. „Wir haben eine Familie, die im Sommer des kommenden Jahres in der fünften Generation bei uns beschäftigt sein wird“, sagt Schramm. Für ihn steht fest, dass das Unternehmen ohne die engagierten Mitarbeiter die Entwicklung nie hätte meistern können.

Anpassungsfähigkeit und Zielstrebigkeit sind zwei Eigenschaften, die sich die im November 1926 gegründete und mittlerweile in dritter Generation geführte, Hans Schramm & Sohn Schleppschifffahrt GmbH & Co. KG bereits seit Beginn an zu eigen gemacht hat. Versorgte Firmengründer Hans Schramm die Besatzungen, der in der Schleusenstadt vor Anker gegangenen Schiffe zunächst mit Lebensmittel und Wasser, präsentierte sich der Firmengründer sehr tüchtig sowie kreativ und erweiterte die Dienstleistungen kontinuierlich. Mit dem Erwerb des Schleppers „Möwe“ begann das junge Unternehmen 1929 mit der Schleppschifffahrt. Helmtaucher, Verladekräfte und Festmacher ergänzten die Aufgabenbereiche.

Das Be- und Entladen von Schiffen zählte früh zu den unternehmerischen Aufgabenfeldern. Nach der Fertigstellung des Elbehafens 1967 übernahm Hans Schramm gemeinsam mit den Hafendienstleistern BUSS und Lexzau Scharbau als Hafengesellschaft Brunsbüttel mbH 1977 den Betrieb des Elbehafens. Nach der Privatisierung der drei Brunsbütteler Landeshäfen im Jahr 2000 wurde die Brunsbüttel Ports GmbH 2004 durch Anteilsübernahmen Alleingesellschafterin. Im 50 Jahre alten Elbehafen werden heute rund neun Millionen Tonnen Güter umgeschlagen. Doch die Hafensparte der Schramm Group ist nicht nur in Brunsbüttel, sondern an 15 Hafenstandorten und Terminals in Norddeutschland und Schweden aktiv.

Das der Schramm-Group angegliederte Planungs- Beratungs- und Ingenieurbüro NavConsult bietet umfassendes und praxisorientiertes maritimes Know-how aus einer Hand. Seit zehn Jahren erbringt NavConsult hochspezialisierte, individuelle Beratungsleistungen.