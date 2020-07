Ein Jahr lang im Amt : Mariane Peter ist jetzt Präsidentin im Inner Wheel Club Itzehoe

Itzehoer Frauen-Serviceclub plant wieder diverse Hilfsaktionen.

Itzehoe | In den vergangenen zwölf Monaten war Gabriele Haltermann Präsidentin des Itzehoer Inner Wheel Clubs (IWC). Nun stand turnusmäßig der Ämterwechsel bei dem Itzehoer Serviceclub an. In stimmungsvoller Atmosphäre im Antik-Café „La Donna“ in Schlotfeld wählten die ehrenamtlich engagierten Frauen Mariane Peter zu ihrer neuen Präsidentin. Mit ihr steht eine erfahrene Präsidentin an der Spitze des IWC, denn bereits 2009/2010 hatte sie dieses Amt erfolgreich bekleidet. Unterstützung erhält Mariane Peter von Helle Kollmann als Co-Präsidentin und vom gesamten Team rund um den Vorstand.

Mit großer Freude bereiten die Frauen bereits jetzt die beliebte Weihnachtskugelaktion des IWC vor. Im vergangenen Jahr konnten insgesamt 2000 Kugeln verkauft werden. Mit dem Erlös wurden der Heilpädagogische Kindergarten der Lebenshilfe als dauerhaftes „Hands on“-Projekt des IWC sowie das Hospiz St. Klemens in Itzehoe unterstützt. Weiterhin zählen die Aktion „Weihnachtspäckchen“ für das Frauenhaus Itzehoe und die Unterstützung der Terrine am Turm zu den Projekten.

Auch in diesem durch die Corona-Pandemie etwas gebremsten Jahr geht der Serviceclub neue Aufgaben an und orientiert sich an dem Motto der neuen Präsidentin: „Die Freundschaft stärken, die Zukunft gemeinsam gestalten.“