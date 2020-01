Hohenlockstedt : Marcus Klingler wirbt für Plattform „Helf-O-Mat“

Der „Helf-O-Mat“ hilft Helfern, die richtige ehrenamtliche Betätigung zu finden. Marcus Klingler aus Hohenlockstedt wirbt für die Plattform.

von Joachim Möller

22. Januar 2020, 16:24 Uhr

Hohenlockstedt | „Helfen kann jeder.“ Davon ist der Hohenlockstedter Marcus Klingler überzeugt. Doch immer weniger Menschen wollen sich engagieren oder wissen nicht, welche Organisation die richtige für sie ist. Da hilft der „Helf-O-Mat“, dem der 44-Jährige in Schleswig-Holstein zum Durchbruch verhelfen will. Die Entscheidungshilfe für potenzielle Ehrenamtlicher hat der Verein „Helfen kann jeder“ in Karlsruhe für Baden-Württemberg 2012 ins Leben gerufen.

„Helf-O-Mat“ findet den Weg in den Norden

Dort hat der gelernte Rettungsassistent, der 2012 nach Hohenlockstedt gezogen ist, die Helferplattform auch kennen gelernt. Auf dem Portal gibt es die Möglichkeit, über Eingabe seines Wohnortes oder seiner Vorlieben die passende Hilfsorganisation in der Nähe zu finden. „Das Portal ist für alle geeignet – je nach eingegebenem Alter werden entsprechend passende Betätigungsmöglichkeiten vorgeschlagen“, sagt Klingler.

Nachwuchs finden ohne Konkurrenzdenken

Initiiert wurde das Portal in Karlsruhe durch den Stadtfeuerwehrverband und das Technische Hilfswerk. Ziel ist es sei, Nachwuchskräfte für alle Hilfsorganisationen zu gewinnen ohne Konkurrenzsituationen zwischen den Organisationen um die immer knapper werdenden freiwilligen Mitmacher zu schaffen. In Süddeutschland laufe das Projekt gut, in Schleswig-Holstein will Klingler das Portal bekannter machen.

ZITAT Es es ist eine gute Möglichkeit, kostenlos und effektiv Mitglieder zu werben. Marcus Klingler, Feuerwehrmann

Durch die zentrale Plattform können die Mitmachmöglichkeiten bei verschiedenen Hilfsorganisationen kompakt vorgestellt werden. Ohne, dass der Interessent viel Zeit in die Recherche nach passenden Aktivitätsmöglichkeiten investieren müsse und gleichzeitig die passenden Ansprechpartner vermittelt bekomme, so Klingler.

Möglichst viele Organisationen müssen sich registrieren

Ziel dabei ist es aber auch, mit nur wenigen Mausklicks Antworten zu liefern: Eines sei jedoch Voraussetzung: Möglichst viele Feuerwehren und andere Hilfsorganisationen müssen sich registrieren, sodass jeder potenzielle Mitmacher einen Ansprechpartner finde, sagt Klingler.

„Wenn jeder eine Stunde in der Woche ehrenamtlich tätig ist für Blaulicht-Organisationen, wäre schon viel erreicht“, sagt der Hohenlockstedter. Der 44-Jährige selbst ist seit 1988 bei der Feuerwehr aktiv, seit 1991 darüber hinaus beim Roten Kreuz.