Sozialtherapie : Marco aus der Fahrradwerkstatt

„Ich bin Marko, 43 Jahre alt, und kam im April 2016 mit beginnender Leberzirrhose nach exzessivem Alkoholmissbrauch aus dem Klinikum Neustadt in den stationären Bereich vom Haus Elim. Anfangs hatte ich noch starke Begleiterscheinungen durch die Leberzirrhose. Nach einer Eingewöhnungsphase habe ich für neun Monate den Bewohnerkiosk geleitet, bis ich mich wieder fit genug für anspruchsvollere Aufgaben fühlte. Diese fand ich in der Fahrradwerkstatt, die ich nun seit drei Monaten führe. Zugute kommt mir dabei, dass ich früher gern an Motorrädern geschraubt habe. So macht es mir Spaß, kleine Reparaturen durchzuführen und zu sehen, wie sich meine Mitbewohner über ein gerichtetes Fahrrad freuen – ich halte Haus Elim mobil! Ich schätze die Anerkennung, wenn die Leute mit ihren Fahrradsorgen zu mir kommen. Als besonders interessant erlebe ich es, wenn Flüchtlinge und Asylbewerber bei uns ihre Fahrräder reparieren lassen. Wir kommunizieren dann manchmal mit Händen und Füßen. Die täglichen Aufgaben stabilisieren meinen Alltag und halten mich vom Grübeln ab. Ich hatte den Mut zum Leben verloren und im Haus Elim durfte ich entdecken, dass ein Leben ohne Alkohol auch lebenswert ist. Dennoch ist mein Weg nicht konfliktfrei, und ich muss mich täglich motivieren, meinen abstinenten Kurs beizubehalten.“