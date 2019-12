Einsatz in Kellinghusen : Mann über Dach gerettet

Weihnachten: Feuerwehr Kellinghusen holt Patienten mit Drehleiter über das Dach aus dem Haus.

26. Dezember 2019, 12:57 Uhr

Kellinghusen | Die Besatzung des Rettungswagens alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Kellinghusen am frühen Morgen des ersten Weihnachtstages zur Unterstützung. Gegen 5 Uhr trafen Löschfahrzeug und Drehleiter im Ziegeleiweg ein, um einen Mann mittleren Alters zusammen mit dem Rettungsdienst aus dem ersten Obergeschoss eines Einfamilienhauses schonend zum Erdboden zu bringen. Da die erkrankte Person nur liegend transportiert werden konnte und das Treppenhaus dafür nicht ausgelegt ist, blieb nur die Rettung über ein Dachflächenfenster. Durch einen gelernten Fensterbauer in den Reihen der Feuerwehr wurde dieses fachgerecht entfernt, um den Einsatz für die Trage auf dem Drehleiterkorb möglich zu machen. All dies gelang dann ohne größere Probleme, und der Mann wurde im Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach einer Stunde konnten die 15 Einsatzkräfte um den Einsatzleiter Carsten Kautz wieder abrücken.