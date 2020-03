Unfall an der Stör : Mann stürzt am Hafen in Kellinghusen ins Wasser

Ersthelfer bringen den Senior wieder an Land. Er verletzte sich am Kopf. von Delf Gravert

22. März 2020, 17:58 Uhr Kellinghusen | Die Freiwillige Feuerwehr Kellinghusen musste Sonnabend kurz nach 15 Uhr zu einer Hilfeleistung an den Hafen gerufen. Dort hatten zufällig Passanten einen älteren Mann im Wasser neben der Kaimauer des Hafens stehen gesehen, der aber eigenständig nicht mehr herauszukommen schien. Sie wählten daraufhin den Notruf. Ein alarmierter Feuerwehrmann aus dem benachbarten Lebensmittelmarkt eilte umgehend dorthin und fand den Mann bereits auf einer Bank sitzend vor. Ersthelfer hatten es zuvor doch geschafft, mit vereinten Kräften den im kalten Wasser Stehenden wieder an Land zu ziehen. Der Mann hatte sich eine Wunde am Kopf zugezogen, die blutete. Von der mit vier Fahrzeugen angerückten Feuerwehr versorgte ein Notfallsanitäter den frierenden Verletzten mit Rettungs- und Wärmedecken und behandelte die Kopfplatzwunde. Der alarmierte Rettungswagen kam aus Itzehoe, dessen Besatzung übernahm die anschließende Weiterversorgung. Vermutlich kam es zu dem Unfall als der Mann mit seinem Fahrrad das Hafengelände befuhr und durch eine kräftige Windbö seine Kopfbedeckung verlor. Diese landete dann im Wasser und schwamm in Kai-Nähe. Bei dem Versuch, sie herauszuholen, verlor der Mann das Gleichgewicht und fiel ins Wasser. zur Startseite

