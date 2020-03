Körperverletzung in Glückstadt : Mann mit schweren Verletzungen im Graben gefunden

Die Feuerwehr Glückstadt hat einen 27-Jährigen gerettet, der anscheinend auf der Flucht in einen Graben gestürzt war.

03. März 2020, 17:24 Uhr

Glückstadt | Er war geschlagen worden und wurde erheblich verletzt: Ein 27-Jähriger ist am Montagabend von der Feuerwehr am Rande der Straße Im Neuland aus einem Graben gerettet worden. Der Mann war dort vermutlich auf der Flucht vor seinen Peinigern über einen Zaun gesprungen und in dem Graben gelandet.

Rettung mit Drehleiter und Schleifkorbtrage

Mit Hilfe der Drehleiter und einer Schleifkorbtrage wurde der Verletzte aus seiner misslichen Lage befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Notfall-Sanitäter brachten den Patienten ins Krankenhaus. Weitere Einzelheiten werden von der Kripo Itzehoe zurzeit noch ermittelt.