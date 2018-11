Mangel an Hausärzten droht

Experte empfiehlt Medizinisches Versorgungszentrum

05. November 2018, 16:11 Uhr

Mit der hausärztlichen Versorgung befasste sich die Brunsbütteler CDU. Als Koordinator für die hausärztliche Versorgung im Kreis Dithmarschen hatte Harald Stender zunächst berichtet, wie sich Medizinstudenten im Anschluss ihres Studiums zu Hausärzten weiterbilden können und welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit sich diese mit einer Praxis niederlassen können.

In Schleswig-Holstein praktizieren derzeit mehr als 1900 kassenzugelassene Hausärzte – rund 145 davon in Dithmarschen. Mehr als 620 der Mediziner haben bereits das 60. Lebensjahr erreicht. „Der jüngste Hausarzt in Brunsbüttel ist 56 Jahre alt“, so Stender. Dabei sei, verglichen etwa mit Meldorf, der Versorgungsgrad in der Schleusenstadt bislang noch ganz gut. „Das Problem der Unterversorgung wird sich bis 2022 noch deutlich ausweiten“, erklärte der Versorgungsexperte.

Die Gründe, warum immer weniger junge Menschen Medizin studieren und als Landarzt praktizieren möchten, sind vielseitig. Ein Grund sind die Vorgaben, die sich Ärzten gegenübergestellt sehen. Neben der Anzahl an Patienten, die ein Hausarzt behandeln darf, wird durch die Behandlungspauschalen auch die Vergütung geregelt und somit das Höchsthonorar des Mediziners festgelegt.

Bei der Suche nach Lösungen gegen den Hausärztemangel seien grundsätzlich private Klärungen den öffentlichen Lösungen vorzuziehen, erklärte Stender. Bei der Einrichtung ärztlicher Gesundheitszentren sei es zudem sinnvoll, Apotheken und ergänzende Dienstleiter wie beispielgebend Physiotherapeuten mit anzusiedeln. Dem Aufbau eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) durch eine Kommune, so wie es unter anderen in Büsum der Fall war, sollte grundsätzlich einer sorgfältigen Prüfung und Planung vorausgehen. „Dieses Thema eignet sich nicht für einen politischen Streit“, äußerte Stender und betonte die Bedeutung des geschlossenen Vorgehens aller Parteien. Am 13. November wird Stender im Brunsbütteler Hauptausschuss referieren.