Glückstädter Stadtfest : Manege frei für das Fest der Vielfalt

Es soll ein Fest für alle werden. Zum zweiten Mal nach 2015 lädt die Stadt Glückstadt am Sonnabend, 23. September, zum „Fest der Vielfalt“ ein. Schon die Vorgängerveranstaltung, das Fest der Völker, hatte viele Freunde gewonnen. Nun soll einen ganzen Tag lang gefeiert werden. Los geht es um 11 Uhr mit einem Jubiläums-Festumzug im Zeichen des 400. Stadtgeburtstages. Ab 12 Uhr verwandelt sich dann der Marktplatz in eine große Bühne. Bis in den Abend hinein sollen Live-Musik, Budenzauber und Infotainment für Kurzweil sorgen.

Der Umzug startet um 11 Uhr auf dem Multifunktionsplatz. Mit dabei sind Oldtimertrecker, der Spielmannszug, ein Gemüsewagen, Kinder der Bürgerschule und viele mehr. Den Bürgern und Gästen wollen sich die Umzügler vor den historischen Fassaden am Fleth präsentieren. „Der Umzug soll für die Vereine ein Fenster sein, um Werbung für sich machen zu können“, erklärt Rathaus-Mitarbeiterin Bärbel Pätzmann, bei der die organisatorischen Fäden zusammen laufen. Den Job hat sie vom gerade ausgeschiedenen Stadtmanager Jingkai Shi übernommen.

Auf dem Markt angekommen, wird das Fest der Vielfalt von Bürgermeisterin Manja Biel offiziell eröffnet. „Der Glückstädter Marktplatz wird sich wie eine große Manege präsentieren“, verrät Pätzmann. Rund um die zentrale Bühne unterm Kandelaber können die Gäste an Tischen sitzen und dabei das bunte Treiben im Blick behalten. Der äußere Bereich ist mit unterschiedlichen Ständen besetzt, die mit einem vielfältigen kulturellen Angebot aufwarten. Auch geschmacklich setzt das Fest auf Vielfalt: Die kulinarischen Spezialitäten kommen unter anderem aus Dänemark, Russland und der Türkei. Natürlich darf auch das regionale Angebot nicht fehlen.

Das Bühnenprogramm startet gegen Mittag unter musikalischer Leitung von Nico Hansen mit dem Kindergarten-Chor, „Vogelschießer-Tänzen“ der Jungen und Mädchen der Bürgerschule und dem Duo „Glüx-Klang“. Bevor die „Blaue Stunde“ mit Pop ’n’ Jazz und Swing ab 18.30 das für 20 Uhr geplante Ende einläutet, stehen unter anderem Urban Beach (persisch-schwedisches Duo), Banat Nana (Bauchtanz) und der heimische Shanty-Chor „De Molenkieker“ auf der Bühne. Umrahmt wird das Programm vom internationalen Markt samt diverser Mitmach-Aktionen für Kinder.

Das Fest der Vielfalt ist gleichzeitig Auftakt zur Interkulturellen Woche in Glückstadt. Diese steht unter dem Motto „Vielfalt verbindet!“ und lädt verschiedene Akteure in der Elbestadt bis zum 30. September zu einem bunten Veranstaltungsreigen ein.