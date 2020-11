Stadtvertretung Glückstadt : Mandy Seifert und Jürgen Albers als Stadtvertreter vereidigt

Die beiden BFG-Politiker rücken für Brigitte und Harro Burghold nach. Dirk Glienke (SPD) wurde geehrt.

von Christine Reimers

01. November 2020, 13:11 Uhr

Glückstadt | Die Stadtvertretung hat in der Mitte der Legislaturperiode zwei neue Mitglieder bekommen. Für die Fraktion Bürger für Glückstadt (BFG) wurden Mandy Seifert und Jürgen Albers von Bürgervorsteher Krafft-Erik Rohleder auf der jüngsten Sitzung der Stadtvertretung in der Elbschule verpflichtet. Beide Stadtvertreter werden auch Mitglieder im Hauptausschuss. Sie sind die Nachfolger von Brigitte und Harro Burghold, die nach Eutin gezogen sind und deshalb ihr Mandat nicht länger ausüben können.

Herbert Frauen

Mandy Seifert (38) ist in Wittenberg geboren und wohnt erst seit drei Jahren in Glückstadt. Die examinierte Kinderkrankenschwester ist hier politisch aktiv geworden und war bis jetzt bürgerliches Mitglied im Sozialausschuss. Für die Mutter von zwei Kindern, die in Elmshorn an einer Schule arbeitet, sind Bildung und soziale Themen die Schwerpunkte ihrer politischen Interessen.

Herbert Frauen

Jürgen Albers (63) war bereits Mitglied im Bauausschuss. Durch den Eintritt in die Freistellungsphase der Altersteilzeit hat er jetzt mehr Zeit, sich um die politischen Belange der Stadt zu kümmern. Der in Hamburg geborene gelernte Maschinenschlosser war nach dem Studium als Schiffbau-Ingenieur in einem Schiffbaubüro und danach bei Blohm & Voss tätig. Zuletzt war er stellvertretender Direktor der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung. Als anerkannter Sachverständiger erstellt er Gutachten für schwimmende Geräte und Traditionsfahrzeuge. In die Kommunalpolitik ist er erst nach der jüngsten Wahl eingestiegen.

20 Jahre dabei

Bereits seit 20 Jahren ist Dirk Glienke in der Stadtvertretung. Bürgervorsteher Krafft-Erik Rohleder bedankte sich für das langjährige kommunalpolitische Engagement. „Wer so lange dabei ist, der muss schon Spaß an der Arbeit haben oder Kirre im Kopf sein.“ Er würdigte die sachliche Zusammenarbeit mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden und Vorsitzenden des Hauptausschusses. „In der langen Zeit hat es schöne und auch schlechte Zeiten gegeben. Auch in der Anzahl der SPD-Fraktionsmitglieder hat es große Schwankungen gegeben.“ Mit Blumen und einer Urkunde gratulierte er und wünschte er sich eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Seniorenbeirat verstärkt

In einer weiteren Personalie wurden zwei zusätzliche Mitglieder in den Seniorenbeirat gewählt. Zurzeit besteht das Gremium nur noch aus vier Mitgliedern, die Mindestzahl soll aber fünf betragen. Auf Vorschlag der Freunde der Marschbahn wurde Lilly Hauschildt gewählt und auf Vorschlag des Sportvereins ETSV Fortuna Karl-Heinz Peffgen.