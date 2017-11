Mandolinen-Träume von Klassik bis modern

vergrößern 1 von 2 Foto: hinz 1 von 2

20.Nov.2017

Verträumt und beschwingt, langsam und rasant – im Kreismuseum Prinzesshof bat das Itzehoer Mandolinenorchester von 1981 zu seinem Herbstkonzert. Wieder war es ein großer Erfolg: Aus dem vollen Saal gab es viel Applaus.

Die elf Musiker warteten mit einem ausgewogenen Programm auf, mit dem sie sich von der Klassik bis in die Moderne vorarbeiteten. „Wir spielen, was uns und dem Publikum gefällt“, sagte Leiter Christian Alpers. Im ersten Teil brachte das Ensemble, feierlich in Schwarz und Weiß gekleidet, klassische Stücke zu Gehör, vom beschwingten „Frühlingsstimmenwalzer“ von Johann Strauß über die Polka von Eduard Strauß bis zum lebhaften Titel „Auf einem persischen Basar“ von Albert Ketélby. Im zweiten Teil wurde es moderner mit Liedern von Charles Hunter, Paul Lincke oder auch Juan Estaben Aristizabal.

Museumsleiterin Anita Chmilewski freute sich über den guten Besuch und zog eine Verbindung zur aktuellen Ausstellung: „Musik, Saal und Ambiente passen gut zusammen. Das Orchester von 1981 ist ja auch schon eine Rarität.“ Alpers war sehr zufrieden: „Hier passt es genau. Der Saal ist von der Akustik gut geeignet. Wir haben jedes Jahr ein festes Stammpublikum, auf das wir uns verlassen können.“

Und umgekehrt. So sagte Besucherin Rita Katzmann aus Itzehoe, die mit ihrer Freundin Eva Bentz aus Breitenburg gleich in der zweiten Reihe saß: „Wir sind schon zum zweiten Mal da, weil wir diese ruhige Art von Musik lieben.“ Sie war im vergangenen Jahr quasi „im Vorbeigehen“ auf das Konzert aufmerksam geworden – „und weil mir das so gut gefallen hat, sind wir nun wieder hier“. Ihre Freundin ergänzte: „Ganz vorn haben wir alles im Blick. Bei der Musik kann man so schön träumen.“ Und tatsächlich: Viele der Besucher waren so versunken, dass sie während des Konzerts die Augen geschlossen hielten.