Neue Stelle im Itzehoer Rathaus : Manager für Klimaschutz beschlossen

Neuer Mitarbeiter soll neue Schnittstellenfunktion in Sachen Klimaschutz wahrnehmen. Stelle wird Mitte Dezember ausgeschrieben.

von Delf Gravert

21. November 2019, 15:35 Uhr

Itzehoe | Der Klimaschutz ist eines der großen gesellschaftlichen Themen dieser Tage. In Itzehoe soll er künftig zur Kernaufgabe eines neuen hauptamtlichen Mitarbeiters im Rathaus werden: Hauptausschuss und Ratsversammlung haben beschlossen, einen Klimaschutzmanager einzustellen. Voraussichtlich Mitte Dezember wird die neue Stelle ausgeschrieben.



Stadt soll Konzept zum Klimaschutz bekommen





Der Klimaschutzmanager soll eine Schnittstellenfunktion innerhalb und außerhalb der Verwaltung in Sachen Klimaschutz wahrnehmen. Die Liste seiner möglichen Aufgaben, die die Verwaltung in einer Vorlage für die jüngste Hauptausschusssitzung zusammengefasst hat, ist lang: Unter anderem werden dort das Erarbeiten eines umfassenden Klimaschutzkonzeptes für die Stadt sowie die Erstellung eines Konzeptes zur Reduzierung des Autoverkehrs genannt. Es gibt aber auch konkretere Vorschläge wie die Gründung eines Projektes „Klimafreundliches Einkaufen – Angebot von regionalen und saisonalen Produkten“, die Organisation von Beratungs- und Aufklärungsveranstaltungen oder die Prüfung der Teilnahme an Kampagnen wie „Fairtrade-Town“. Beschlossen ist davon noch nichts, aber viele dieser Ideen gehen auf Anträge von Fraktionen der Ratsversammlung zurück. Entsprechend groß war die Unterstützung in der Politik für die vorgeschlagene neue Stelle.

Es sei richtig, die vielen Einzelansätze zusammenzufassen und künftig zu koordinieren, sagte SPD-Fraktionschef Sönke Doll im Hauptausschuss. Eine Bündelung und Professionalisierung sei im Bereich Klimaschutz sinnvoll, sagte auch Oliver Michels (CDU). Leichter als sonst fiel die Zustimmung zur neuen Stelle den Politikern vielleicht auch deshalb, weil sie vermutlich mit bis zu 60 Prozent der Personalkosten gefördert wird und vom Landesrechnungshof für Kommunalverwaltungen empfohlen wurde.



Vorschlag zu Befristung fand keine Mehrheit





Die FDP hätte die Stelle gern mit konkreten Einsparzielen beim CO2 verbunden. Dafür fand Ratsherr Thomas Wuttke aber keine Unterstützung bei den anderen Fraktionen. Ebenso ging es Hans Emil Lorenz (UWI), der eine Befristung für drei Jahre anstrebte.

Für konkrete Klimaschutzprojekte sind zusätzlich im kommenden Jahr 50.000 Euro im Haushalt eingeplant. Sie können zur Förderung klimaschutzrelevanter Maßnahmen verwendet werden – nach Zustimmung durch die Politik.