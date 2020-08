Eiszeit in Albersdorf : Mammutskelett im Steinzeitpark aufgestellt

Besucher können im Steinzeitpark in Albersdorf jetzt den Nachbau eines Skeletts eines Wollhaarmammuts bewundern.

23. August 2020, 13:24 Uhr

Albersdorf | Im Steinzeitpark Dithmarschen in Albersdorf ist seit kurzem die originalgroße Replik des Skeletts eines Wollhaarmammuts aus der letzten Eiszeit vor mehr als 50.000 Jahren aufgestellt worden. Diese Replik konnte dank einer Förderung durch die Aktivregion Dithmarschen bei der Firma Expo:Nat aus Neumünster erworben werden. Das Skelett wurde quasi als vom Neandertaler zerlegter Kadaver von der Arbeitsgruppe des Steinzeitparks unter Leitung von Volker Heesch aufgebaut. „Wir erweitern mit der Darstellung des beeindruckenden Kadavers eines Mammuts unseren Blick in die Altsteinzeit und weisen damit auf die ältesten Spuren menschlicher Anwesenheit in unserer Region hin“, sagt Rüdiger Kelm vom Steinzeitpark Dithmarschen.