Ärger in Brunsbüttels SPD : Malerius rechnet mit seiner Partei ab

Der Brunsbütteler Wilhelm Malerius Ratsherr teilt wegen seiner Nichtnominierung für die Ratsversammlung gegen die Fraktionsvorsitzende und den Ortsvereinschef aus.

von Tobias Stegemann

03. April 2018, 16:08 Uhr

Der Abschied endete mit kleinem Eklat – SPD-Urgestein Wilhelm Malerius nutzte die jüngste Ratsversammlung in Brunsbüttel, um sich von den Mitgliedern der einzelnen Fraktionen zu verabschieden.

„Der Vorstand der SPD hat mich als nicht wünschenswert für die nächste Arbeitszeit eingestuft“, bedauerte Malerius, seinen Rauswurf aus dem Team der Sozialdemokraten für die kommenden Kommunalwahl im Mai. Der allerdings bezieht sich lediglich auf die neue Ratsversammlung, für den Kreistag nominierte ihn seine Partei erneut.

1983 trat der Diplom-Ingenieur mit der Fachrichtung Schiffbau der SPD bei und vertrat seine Partei seither nicht nur auf kommunaler-, sondern auch auf Kreis- und Landesebene. Während der letzten Legislaturperiode leitete Malerius den Hauptausschuss, war Mitglied im Bau- und Wahlprüfungsausschuss sowie Vorsitzender des Ortsbeirats Brunsbüttel-Süd. Zudem leitete er als Kreistagsabgeordneter den Umweltausschuss.

In seinen Ausführungen ließ er keinen Zweifel daran offen, dass es nicht seine Entscheidung war, dem politischen Wirken in den Reihen der Sozialdemokraten den Rücken zu zukehren. Als „missgünstig“ und „hinterhältig“ bezeichnete er namentlich Mitglieder seiner Fraktion – allen voran Fraktionschefin Sabine Mewes und und den Ortsvereinsvorsitzenden Bernhard Wutkowski. „Ich kann nur jedem Bürger davon abraten, diese Personen zu wählen“, sagte Malerius, der für die öffentlichen Anfeindungen eine Rüge von Bürgervorsteherin Karin Süfke (SPD) kassierte. Angriffe auf persönlicher Ebene zeugen von keinem demokratischen Verhalten und seien in diesem Rahmen mehr als unangemessen, versuchte Süfke den sich in Rage geredeten Malerius zur Räson zu bringen und die Anfeindungen zu unterlassen.

„Bedauerlich“, nannte Sabine Mewes den Vorfall. Zumal es sich um eine parteiinterne Angelegenheit handele, die nicht unter Mitteilungen in die Ratsversammlung gehört habe. In Vorstand und Fraktion werde das Thema möglicherweise noch besprochen. Insgesamt, so wünscht sich Mewes, wolle man allerdings einfach Ruhe einkehren lassen und die Kommunalwahl abwarten.

Ähnlich sieht es der Ortsvereinsvorsitzende. Wutkowski betont aber auch, dass dieser Abgang nicht die „feine englische Art“ gewesen sei. Die Liste sei demokratisch von den Mitgliedern gewählt worden. „Da hätte er sich zur Wahl stellen können.“ Er sei bei der Versammlung aber nicht einmal anwesend gewesen.