von Andreas Olbertz

13. März 2020, 10:01 Uhr

Itzehoe | Anke Huß vom Farb Haus in der Pünstorfer Straße 56 bietet in den Osterferien von Dienstag, 31. März, bis Donnerstag, 2. April, jeweils von 15 bis 17.30 Uhr einen Workshop „malen und gestalten“ für Kinder ab 7 Jahre an. Die Teilnahme kostet inklusive Material 60 Euro. Anmeldungen für den Ferien Workshop nimmt Anke Huß unter der Rufnummer 0171/4334935 entgegen.