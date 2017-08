Schleswig-Holstein Musikfestival : Mal zart und mal kraftvoll

vergrößern 1 von 2 Foto: Jörgens 1 von 2

„Dieses Konzert ist mit 600 verkauften Karten komplett ausverkauft“, freute sich Jürgen Böttcher, Vorsitzender des Fördervereins für Musik an der Stadtkirche schon im Vorfeld des Konzertes mit der brasilianischen Cellistin Sol Gabetta. Es war das letzte der drei Konzerte, die im Rahmen des Schleswig-Holstein Musikfestivals in Glückstadt stattgefunden hatten. Und sicherlich eines, das noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Beifall begleitete Sol Gabetta und den sie begleitenden Pianisten Bertrand Chamayou schon beim Weg auf die Bühne. Dem folgte ein musikalisches Erlebnis der absoluten Spitzenklasse. Nicht nur Sol Gabetta ist eine der Weltbesten an ihrem Instrument, dem Cello, auch Bertrand Chamayou darf unumwunden als Weltklassepianist bezeichnet werden. Zusammen bilden die beiden eine fantastische musikalische Einheit. Und obwohl man nach mittlerweile mehr als 200 gemeinsamen Konzerten von einer gewissen Routine ausgehen könnte, wirkte das Zusammenspiel der beiden bei aller Perfektion frisch und munter, als hätten sich die beiden Instrumente eben erst gefunden. Cello und Klavier spielten sich den musikalischen Ball in schönster Harmonie gegenseitig zu.

„Sol Gabetta und Bertrand Chamayou werden uns auf den Flügeln der Musik in eine andere Welt entführen“, hatte der Glückstädter Pastor Thomas Christian Schröder in seiner Begrüßung versprochen – und er behielt recht. Wie ein Schwarm bunter Vögel schwebten die Melodien durch die Stadtkirche, mal fröhlich zwitschernd wie ein Spatzenschwarm, mal jubelnd wie eine Schwalbe im Sommerwind und dann erhaben wie ein stolzer Adler. Beide Musiker gingen vollkommen in der Musik auf. Gespielt wurden Beethoven, Britten und Chopin.Das Publikum war hingerissen von den charmanten jungen Musikern und begeistert von der Musik. Voller Hingabe spielte Sol Gabetta Beethovens Sonate.

Nicht weniger enthusiastisch war der Pianist. Beide gingen voll auf in dem Stück und bereiteten den Zuhörern einen unvergleichlichen musikalischen Hochgenuss. Schon mit den ersten noch zaghaften Tönen nahmen sie ihr Publikum gefangen. Das setzte sich im Verlauf des weiteren Abends fort. Sol Gabetta war vollkommen eins mit ihrem Instrument. Mal liebkoste sie fast zärtlich die Saiten, dann wieder strich oder zupfte sie kraftvolle Passagen in schneller Tonfolge, aber immer spielte sie voller Gefühl.

Bertrand Chamayou stand ihr in nichts nach. Besonders sympathisch an dem Pianisten, dass er bisweilen selbst überrascht schien über die wunderbare Musik, von der er Teil war. All ihre Konzentration und Fingerfertigkeit brauchten beide Musiker dann bei Brittens Sonate. Dieses Stück kam sehr modern daher und überraschte das Publikum mit vielen ungewöhnlichen Tönen und Passagen und verlangte den Musikern in seiner Vielschichtigkeit so einiges ab. Doch die beiden meisterten auch dieses Stück so souverän, dass das Publikum am Ende begeistert applaudierte.

Der Konzertabend endete mit Frederic Chopin ganz klassisch. Die Zuhörer hatten so große Freude an den Musikern und ihrem herausragenden Können, dass sie am Ende stehend applaudierten. Gern gaben Sol Gabetta und Bertrand Chamayou daraufhin noch einige Zugaben und wurden schließlich unter Bravo-Rufen und nicht enden wollendem Applaus aus der Kirche geleitet. Ein großer Fan der Cellistin ist der Glückstädter Künstler Lutz Felgner. Voller Begeisterung über das Konzert hatte er im Vorweg zwei Kunstwerke in Celloform geschaffen. Zu seiner großen Freude hatte Sol Gabetta die beiden Werkstücke signiert.