Schaden hält sich in Grenzen : Mal wieder: Supermarkt-Kundin in Itzehoe bestohlen

Die Frau hatte ihr Portemonnaie in der Gesäßtasche.

22. Juli 2020, 10:05 Uhr

Itzehoe | Erneut ist eine Supermarkt-Kundin bestohlen worden. Die Tat ereignete sich, wie die Polizei jetzt mitteilte, bereits am 13. Juli um 11 Uhr bei Kaufland in der Rudolf-Diesel-Straße. Eine 30-Jährige kaufte dort mit ihren Kindern ein, ihr Portemonnaie hatte sie in ihrer Gesäßtasche verstaut. Nach einer Weile bemerkte sie, dass die Geldbörse weg war. Die Suche im Laden blieb erfolglos. „Die Beute des Diebes fiel eher schmal aus, denn das Portemonnaie enthielt neben einigen Karten und Papieren lediglich vier Euro“, sagt Polizeisprecherin Merle Neufeld.

Hinweise unter 04821/6020.

