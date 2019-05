Einsatz für Feuerwehr Kellinghusen : Maifeuer qualmt – Wehr löscht

Ein unbeaufsichtigtes Maifeuer rief die Feuerwehr auf den Plan. Sie löschten den starkt qualmenden Brand.

02. Mai 2019, 15:51 Uhr

Kellinghusen | Qualm und Gestank eines angemeldeten Maifeuers auf dem ehemaligen Kasernengeländes am Lockstedter Weg riefen am Maifeiertag die Feuerwehr auf den Plan. Gegen 19 Uhr alarmierten die Rettungssanitäter der benachbarten Rettungswache in Kellinghusen die Freiwillige Feuerwehr Kellinghusen.

Beim Eintreffen der beiden Tanklöschfahrzeuge war keine Aufsichtsperson vor Ort. Es wurde entschieden, die brennenden Reste, die offensichtlich nicht nur aus reinem Holz bestanden, abzulöschen. Mit mehr als 2000 Litern Wasser wurde der Haufen von vier Atemschutzgeräteträgern gelöscht. Zur Sicherheit wurde der Bereich schließlich mit einer Schaumschicht abgedeckt, um ein Wiederaufflammen zu verhindern.