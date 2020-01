200 Jahre Sparkasse Westholstein in Itzehoe : Mahnende Worte zur Jubiläumsfeier

Verbandspräsident Reinhard Boll fordert Mut auch zu unpopulären Entscheidungen.

von Andreas Olbertz

07. Januar 2020, 10:51 Uhr

Itzehoe | Die Sparkasse Westholstein ist 200 Jahre alt und feiert das natürlich auch gebührend mit geladenen Gästen. Alles schön Ton in Ton: von den Schlipsen der Mitarbeiter, der Beleuchtung im Saal über die Hussen der Tische bis zum Blumenwasser – alles in Sparkassenrot. Selbst die Auswahl am rot-weißen Büfett unterlag farblichen Gesichtspunkten.

In seiner Begrüßungsansprache hob Bürgermeister Andreas Koeppen in seiner Funktion als Verwaltungsratsvorsitzender das junge Streichquartett, das für die musikalische Untermalung des Festakts engagiert wurden, hervor. Johanna Olde, Tochter einer Sparkassen-Mitarbeiterin, studiert in Hannover und brachte ihre Kommilitoninnen Iris Flocken, Juliana Degen und Saskia Schwand mit. Die vier präsentierten Musik aus den vergangenen 200 Jahren. „Die spielen erst seit drei Monaten zusammen“, so Koeppen: „Um so erstaunlicher ist es, dass es schon so harmonisch klingt.“ Er sah darin ein Vorbild für andere Bereiche. „Nicht lange verhandeln, einfach treffen und machen“, lautete sein Rat.

Wie lange die Verhandlungen zur Gründung der Sparkasse dauerten, ist nicht bekannt. Das Ergebnis zählt. „200 Jahre sind schon ein Ereignis, wie ich finde“, so Koeppen. „Die Sparkasse ist nicht nur ein Start-Up, das dann irgendwann irgendwo verendet ist.“ Auch wenn mancher Weg zur Sparkasse länger geworden sei, betonte Koeppen: „Wir sind immer noch da.“ Er mahnte aber auch, die „Sparkassen werden sich ändern und wandeln müssen“.

Das sah auch Festredner Reinhard Boll, Präsident des Sparkassen- und Giroverbands in Schleswig-Holstein, so. „Wenn nur der Preis entscheidet, verlieren wir“, führte der Redner aus. Die Sparkassen seien nie die Institute mit den höchsten Spar- und den niedrigsten Kreditzinsen oder dem günstigsten Konto gewesen. Der Erfolg rühre daher, dass sie „positiv erlebbar“ seien.

Boll prophezeite, dass die Phase der Niedrig- bis Negativzinsen noch fünf bis zehn Jahre andauern werde. Mit ganz klaren Folgen: „Wo der Zins abgeschafft ist, müssen die Kosten runter.“ An Filialschließungen und Stellenabbau führe kein Weg vorbei. Boll ist sich sicher: „Nur so kann das Überleben gesichert werden.“

Parallel werde der Online-Sektor wachsen. Boll: „Der Kunde ist nicht bereit, für stationären Handel oder lokale Beratung einen Aufschlag zu zahlen. Wir müssen dem Kunden ins Netz folgen.“ Das sei mit hohen Kosten verbunden. Die Sparkasse Westholstein sei da schon auf einem guten Weg. Einige Hausaufgaben seien bereits erledigt, andere zumindest angefangen. Weitere auch unpopuläre Maßnahmen müssten angegangen werden.

Sparkassendirektor Achim Thöle erläuterte, dass bis 1968 der Bedarf für Filialen bei der Bankenaufsicht noch nachgewiesen werden musste. Heute sei es genau umgekehrt, so Thöle: „Wir müssen uns fragen lassen ob sich unser Filialnetz überhaupt noch rechnet.“ Er beruhigte die Zuhörer aber schnell, aktuell gebe es keine Schließungs-Überlegungen, sondern man wolle „angemessen feiern“. Es seien aber keine eigenen Feste geplant, die Sparkasse habe stattdessen ihren Etat für Veranstaltungs-Sponsoring um 40.000 Euro erhöht. Außerdem werden jede Woche 200 Euro „Party-Bonus“ unter Kunden verlost, die Geburtstag haben.