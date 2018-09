Pellkartoffeltage in Hohenlockstedt : Mäßige Ernte – Gute Stimmung

Die 21. Pellkartoffeltage locken Hunderte Besucher nach Hohenlockstedt. Annie Wedekind wird zur neuen Königin gekrönt.

von shz.de

30. September 2018, 18:21 Uhr

Es war das Wochenende der tollen Knolle. Der Auftakt der Veranstaltungsreihe zu den Hohenlockstedter Pellkartoffeltagen, die am Sonntag mit dem größten Ernteumzug der Region, dem Bauernmarkt, der Kinderspielmeile und einem bunten Bühnenprogramm auf dem Marktplatz beendet wurden, begann zwei Tage zuvor mit der traditionellen Eröffnungsfeier der 21. Pellkartoffeltage im Beisein von rund 240 Gästen in der herbstlich hergerichteten Kartoffelhalle.

Dort wurden die Gäste, zu denen die lokale Prominenz ebenso gehörte wie Vertreter aus den Partnerstädten Lapua und Dargun, zunächst von Bürgermeister Wolfgang Wein begrüßt. Ganz besonders erfreut zeigte er sich über die Teilnahme zahlreicher Gastköniginnen. Mit den Worten „Moin moin, leeve Lüüt“ – hieß Annegret Lietzau die Gäste und Hoheiten willkommen. Als Schirmherrin blickte sie auf die zahlreichen öffentlichen und sich aneinander reihenden Veranstaltungen rund um die tolle Knolle zurück. „Vereine und Verbände mit den ehrenamtlichen Helfern sind unermüdlich im Einsatz und tragen stets zum Gelingen der einzelnen Events bei“, lobte sie das Engagement. Denn: „All das könnte nicht stattfinden, wenn das Ehrenamt nicht gelebt werden würde“.

Nachdem Wolfgang Schierbecker als Vorsitzender der Erzeugergemeinschaft von dem heißen Sommer und den damit verbundenen Erntreinbußen berichtete, machte Darguns Bürgermeister Sirko Wellnitz Mut. „Eine schlechte Ernte ist kein Grund, das Feiern zu unterlassen“. Den Höhepunkt erreichte die Festveranstaltung mit der Krönung der neuen Pellkartoffel-Hoheiten Annie Wedekind und der neuen Prinzessin „Hollmi“ (Christin Hollm). Ehe Sarina Weingang ihre Königinnenwürde an ihre Nachfolgerin weitergab, erinnerte sie sich an zwei Jahre, in denen sie als Prinzessin und als Königin die Erzeugergemeinschaft und die Gemeinde Hohenlockstedt repräsentierte. „Es war eine tolle und aufregende, aber auch zeitintensive Zeit“, sagte die scheidende Hoheit, für die die Amtsausübung als Pellkartoffelhoheit seit jeher ein Kindheitstraum gewesen sei. Zwei Ziele habe sie sich während ihrer Amtszeit gesetzt: „Viel reisen und viele Menschen kennenlernen – beides ist mir gelungen“. Ihren Nachfolgerinnen wünschte sie ein tolles Jahr mit wundervollen Begegnungen. Neben zahlreichen Festreden und Grußworten stand die Unterhaltung im Mittelpunkt, so dass nicht nur Schüler des WPU-Theaters der Wilhelm-Käber-Schule mit dem Stück „Kartoffeln gibt es auch woanders“ begeisterte, sondern auch der Altenländer Shanty-Chor und „Hauptfeuerwehrmann Hastig“ (Hauke Hastig). Nicht weniger unterhaltsam zeigte sich gestern das Bühnenprogramm mit viel Musik und Darbietungen zum Familientag mit Gottesdienst, Bauernmarkt, Ernteumzug und der Kinder-Mitmach-Spielmeile auf dem Marktplatz.

Dem gut besuchten Erntedank-Gottesdienst schloss sich am Mittag der große Ernteumzug an, der stets zahlreiche Besucher anlockt. Hunderte von Zuschauern verfolgten bei spätsommerlichem Wetter die geschmückten Kutschen, Traktoren, Fahrräder sowie Boller- und Kinderwagen von der Finnischen Allee durch die Gemeinde. Auch in diesem Jahr beteiligten sich zahlreiche Vereine, Institutionen, Firmen, Familien und Gruppierungen aus dem gesamten Kreisgebiet an dem Umzug.

Ihnen folgten in einer Kutsche nicht nur die frisch gekürten Pellkartoffel-Hoheiten, sondern auch das Treckergespann, in dem Gastköniginnen den Festumzug begleiteten und mit einem Banner „Hoheiten on tour“ auf sich aufmerksam machten. Mit ihren Pickelhauben und historischen Kleidern und Anzügen zogen zudem die Mitglieder des Vereins Kultur und Geschichte die Blicke auf sich.