Kita in Kellinghusen : Mädchen und Jungen zum Abschied „rausgeschmissen“

Für die Leiterin gab es ein Apfelbäumchen, für die Kinder einen symbolischen Rausschmiss aus der Kita in Kellinghusen.

Avatar_shz von shz.de

30. Juni 2020, 12:23 Uhr

Kellinghusen | Rausschmiss – hört sich schlimm an, kann aber auch ein Riesenspaß sein. Wie im Falle der „Schuli-Verabschiedung“ in der Kita Kastanienallee. Die 29 angehenden Schulkinder werden ihren sprichwörtlichen „Rauswurf“ sicherlich in bester Erinnerung behalten.

Mit dem nötigen Sicherheitsabstand flogen sie hintereinander aus der Kitatür, um unter viel Gelächter weich auf dicken Kissen zu landen.

Übernachtung musste wegen Corona ausfallen

Da das normale Abschiedsprogramm mit einer gemeinsamen Übernachtung wegen gestrichen werden musste, hatte sich das Kita-Team unter Leitung von Bianca Schwarz-Gewallig die Sache mit dem Rauswurf ausgedacht. Den aus gebührender Distanz zuschauenden Eltern, wie auch den Kindern und Mitarbeitern zollt die Kita-Chefin ein dickes Dankeschön.

ZITAT Eltern und Kinder haben sich in der gesamten Corona-Zeit großartig engagiert. Bianca Schwarz-Gewallig, Leiterin Kita Kastanienallee

Nur so sei es möglich gewesen, die vergangenen schwierigen Wochen vertrauensvoll durchzustehen.

„Danke“ hieß es auch von Elternseite auf einer Grußkarte am gespendeten Apfelbäumchen. Eine zusätzlich Geldgabe soll bei der Gestaltung des Außengeländes zum Einsatz kommen.

„Corona-Jahrgang“ hat sich mit Handabdrücken verewigt

Der „Corona-Jahrgang 2020“ wird dem Team und nachfolgenden Kita-Generationen auch bildlich in Erinnerung bleiben: Mit Namen sowie bunten Handabdrücken als Blüten auf gepinselten grünen Stängeln verewigten sich die Kinder an einem Holzzaun. Von den Eltern gespendete Spiegel in Baumform komplettieren das kleine Kunstwerk.