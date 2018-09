Fahrradfahren Kellinghusen : Macht Radfahren bei uns Spaß?

Kellinghusener sind aufgerufen an Umfrage teilzunehmen, wodurch die Familienfreundlichkeit und das Fahrradnetz auf dem Prüfstand gestellt wird.

Nicht um das Wetter, sondern um das Wohlgefühl von Radfahrern in ihrer Kommune geht es beim ADFC-Fahrradklima-Test. Bei der jährlichen Umfrage können Bürger die Radelfreundlichkeit ihrer Kommune bewerten. „Macht Radfahren bei uns Spaß?“

Eifriges Nicken von Bürgermeister Axel Pietsch, Stadtmanager Sven Erik Gondlach und der Teilnehmerrunde der „Dienstradler“ signalisiert ein eindeutiges „Ja“ auf die Frage von Tourenleiter Jürgen Schröder. Geteilter Meinung ist die Gruppe der Hobbyradler aber schon, als es um Stellenwert, Sicherheit und Komfort beim Radfahren in der Störstadt geht. Von der Akzeptanz der Radfahrer im Straßenverkehr über zugeparkte Geh- und Radwege bis hin zum Fahrraddiebstahl reichen die Fragen auf dem zweiseitigen Testbogen.

Ein besonderes Augenmerk wird zusätzlich auf die Familienfreundlichkeit gelegt. Bewerten können Eltern, ob Kinder sicher auf Gehwegen fahren können, es genug Platz für Kinderanhänger gibt oder Rad- und Schulwegpläne vorhanden sind. Das Kreuz auf einer sechsstufigen Skala markiert, welche Aussagen auf die jeweilige Stadt oder Gemeinde am ehesten zutrifft.

„Wir freuen uns über zahlreiche Rückläufer zum Fahrradklima Test“, unterstrich Bürgermeister Pietsch. Die Antworten auf die insgesamt 32 Fragen würden den Stadtpolitikern wichtige Hinweise für aktuellen und künftigen Handlungsbedarf geben. Einige neuralgische Punkte seien bereits in Arbeit, verwies Pietsch auf ein aktuell erstelltes Verkehrsgutachten.

Begrüßt wurde die vom Bundes-Verkehrsministerium geförderte ADFC-Aktion auch von Kellinghusens Stadtmanager: Die Ergebnisse des Fahrradklima-Tests seien wichtig, weil die Stadt sich touristisch hauptsächlich an Radelurlauber wende, so Gondlach. Zudem passe der Schwerpunkt Familienfreundlichkeit sehr gut zum neuen Profil der Stadt, welches dieses Thema ebenfalls in den Mittelpunkt stelle.

Mit Testbögen im Gepäck stehen ADFC-Mitglieder auch auf dem Wochenmarkt. „Dort wollen wir mit Bürgern über die Fahrradfreundlichkeit der Kommune ins Gespräch kommen“, erklärt Schröder. Noch bis 30. November kann der ADFC-Fragebogen unter www.fahrradklima-test.de im Netz ausgefüllt werden. In Papierform ist er bei der Info-Kellinghusen im Bürgerhaus erhältlich.