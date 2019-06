Schwimmzentrum Itzehoe : Luxusgut Schwimmfläche

Der Stadtwerke-Geschäftsführer erläutert im Bildungsausschuss die Einführung der Bahnmiete im Hallenbad.

von Andreas Olbertz

27. Juni 2019, 17:52 Uhr

Itzehoe | Das Freibad ist fertig saniert und endlich wieder eröffnet, das Wetter stimmt auch – und schon geht das Gemecker in den sogenannten Sozialen Netzwerken los. „Absoluter Mist. Schön anzuschauen, durchdacht aber nicht.“ „Man kann nicht schwimmen.“ „Durch den Umbau ist es für Erwachsene ohne Kinder eine einzige Katastrophe geworden.“ Schwimmen könne man zwar nicht mehr, aber dafür noch vom Turm springen.

Im Bildungsausschuss nahm Stadtwerke-Geschäftsführer Gregor Gülpen jetzt zu diesen Vorwürfen und weiteren Fragen der Abgeordneten Stellung. „Ja, jetzt haben wir draußen weniger Schwimmfläche“, gab es für Gülpen an der aktuellen Situation nichts schönzureden. Aber das sei ja nicht der Dauerzustand. Er sprach vom Sommer 2019 als einem „Brückenjahr“, da das Hallenbad geschlossen sei. Da die Schwimmhalle aber zukünftig auch während der Sommermonate geöffnet sein wird, werde sich die Situation ab 2020 deutlich bessern. Im Rekordsommer des vergangenen Jahres habe es 72 Sonnentage gegeben. „2016 waren es nur neun“, erklärte Gülpen den Ausschussmitgliedern: „Im Schnitt sind es zwölf. Es gibt Tage, da haben wir eine 1:1-Betreuung im Freibad.“

Michael Ruff

Breiten Diskussionsbedarf gab es beim Stichwort Bahnmiete im Hallenbad. „Wie kann es sein, dass das Thema bisher am Ausschuss vorbeigegangen ist?“, wollte Vorsitzender Bernd Wiggers (FDP) wissen. Noch mehr wunderte ihn, dass im Haushalt 20.000 Euro bereit stehen, um den Vereinen die Kosten in voller Höhe zu erstatten. Der Liberale fragt:

Wie ist das zustande gekommen, ohne, dass wir das hier mal beraten haben? Bernd Wiggers, FDP

Die Bahnmiete müsse im Zusammenhang mit dem neuen Tarifsystem betrachtet werden, sagte Gülpen. In Neumünster koste eine Bahn pro Stunde 42 Euro, in Lübeck 15. Die 5 Euro, die in Itzehoe erhoben werden, seien nur ein „symbolischer Beitrag“, so Gülpen: „Eine gesicherte Wasserfläche ist gerade zu Stoßzeiten ein Luxusgut.“ Und was nichts koste, verleite dazu, „damit zu aasen“ – mit wenigen Schwimmern den Platz zu belegen. Gülpen: „Es funktioniert nicht mit Bitten, sondern nur über den Preis.“ Erste Erfolge seien bereits sichtbar. Lag die durchschnittliche Belegung im Dezember noch bei vier bis fünf, waren es im März neun Schwimmer pro Bahn.

Im Ausschuss herrschte Einigkeit, dass die Stadt, vor allem beim Kindereintritt, „lange verwöhnt “ war , wie es Marie-Luise Eggerstedt (CDU) formulierte. Ihr Fraktionskollege Christian Chmiel-Hill ging noch einen Schritt weiter: „Wir haben die Stadtwerke bewusst ausgegliedert, damit sie wirtschaftlich operieren. Das können wir nicht jedes Mal torpedieren, wenn sie es tun.“ Henning Wendt (Grüne) appellierte, die Förderstiftung des Kreises für mögliche Zuschussanträge im Auge zu behalten.

Auf wessen Veranlassung das Geld bereitgestellt wurde, konnte im Ausschuss nicht geklärt werden. „Ich kann mich nicht erinnern“, gab Wendt zu. Unwidersprochen blieb die Aussage von Bernd Wiggers: „Wie das im Stadthaushalt gelandet ist, hat ein Geschmäckle.“