Kommentar : Lohnende Investition

von Joachim Möller

17. Juni 2020, 10:36 Uhr

Der Beitritt des Kreis Steinburg zum Hamburger Verkehrsverbund HVV – endlich ist die lange vermisste Dynamik in das Projekt gekommen. Viele Jahre schien der Beitritt nur ein Ziel am fernen Horizont zu sein, jetzt ist es in Sichtweite. Schon in eineinhalb Jahren könnte die Vision Wirklichkeit werden und der Kreis Mitglied in der großen HVV-Familie sein. Und eine bessere Anbindung an die Metropolregion Hamburg wiegt auch die jährlichen Kosten von 740.000 Euro auf. Umgelegt auf jeden Steinburger sind das 5,60 Euro im Jahr. Oder 0,015 Cent pro Tag.