Hohenlockstedt : Lohmühle für Badesaison gerüstet

von Joachim Möller

29. April 2018, 16:14 Uhr

An der Hohenlockstedter Lohmühle beginnt Mitte Mai die Badesaison. Bereits am Dienstag, 1. Mai, öffnet der Kiosk unter neuer Leitung – und versorgt Radfahrer, Wanderer und Spaziergänger.

Bauhof-Mitarbeiter haben das Areal rund um den Badesee mit Wegen, Rasenflächen, Spielgeräten und Bänken in den vergangenen Tagen auf Vordermann gebracht. Pächter Rainer Knobloch räumt bis Dienstag noch seinen Kiosk ein, schrubbt Tische und Stühle, damit der Betrieb am Dienstag losgehen kann.

„Wir sind froh, dass wir einen nahtlosen Übergang im Kioskbetrieb hinbekommen haben“, sagt Bürgermeister Jürgen Kirsten (SPD). Nachdem der bisherige Pächter nicht weitergemacht habe, habe sich Rainer Knobloch auf eine Zeitungsanzeige der Gemeinde gemeldet, freut sich Kirsten. Der neue Mann bringt reichlich gastronomische Erfahrung mit. Rainer Knobloch, gebürtig in Brandenburg, lernte im Gastronomiebereich in der ehemaligen DDR, wo er später auch einen Betrieb führte. Danach war er im Saisongeschäft tätig – im Sommer überwiegend an der Ostsee, im Winter auf Hütten in Deutschland oder zuletzt in Österreich. Der 58-Jährige bietet feste Öffnungszeiten (12 bis 19 Uhr dienstags bis freitags, Sonnabend und Sonntag 11 bis 19 Uhr, im Juli und August montags bis sonntags 10 bis 19 Uhr) sowie ein umfangreiches Kioskangebot von Pommes über Schnitzel bis hin zu Süßigkeiten und Getränken. Und am Wochenende gibt es auch Kuchen.

In den Sommerferien wird die DLRG-Gruppe aus Itzehoe den Wachdienst übernehmen. Dafür wird im Vorwege vom 9. bis 13. Juli eine kompakte Ausbildung im Rettungsschwimmen angeboten. Die Ausbildung beinhaltet Rettungstechniken sowie das Kennenlernen verschiedener Gefahrenstellen und findet an der Lohmühle und in einem Freibad statt. Wer sich im Anschluss ehrenamtlich im Wasserrettungsdienst an der Lohmühle engagiert, erhält die Ausbildung kostenlos. „Für sich selbst dazulernen und anderen ein sicheres Baden ermöglichen, ist das Ziel dieser Aktion“, sagt Nico Scheerer, DLRG-Einsatzleiter.



>Nähere Informationen gibt es auf www.itzehoe.dlrg.de/lernen