Feuerwehrübung in Wilster : Löscheinsatz nach Autounfall

Freiwillige Feuerwehr Wilster ist für den Ernstfall gewappnet. Am Montag um Punkt 19.57 Uhr ging in der Leitstelle der Feuerwache an der Au die Alarmierung für die diesjährige Abschlussübung der Stadtwehr ein. Gemeldet wurde ein Feuer in einem Lager- und Werkstattgebäude in der Straße Klosterhof. Nur wenige Minuten später erkundete Einsatzleiter Ralf Theede die Lage vor Ort und wies über Funk die nachfolgenden 38 von 59 aktiven Einsatzkräfte ein.

Auf dem verwaisten Gelände der Stadtwerke bekamen es die ehrenamtlichen Brandbekämpfer aus der Marschenstadt mit einem Einsatzszenario zu tun, welches die gesamte Bandbreite möglicher Tätigkeitsfelder abdeckte. So wurde der Brand in dem Gewerbebetrieb durch einen Autounfall ausgelöst. Dieses war, nachdem der Fahrer die Kontrolle über den Pkw verloren hatte, in das Gebäude gerast und hatte dabei die Explosion einer Gasflasche verursacht. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich vier Personen im Lager- und Werkstattkomplex und drei im Fahrzeug. Als die Feuerwehr eintraf, bot sich folgendes Szenario: Während im Obergeschoss des völlig verqualmten Gebäudes eine Person an einem geöffneten Fenster um Hilfe rief, galten die übrigen Personen in den Räumen als vermisst. Im Fahrzeug befanden sich zwei eingeklemmte Personen. Der Beifahrer hatte sich im Schockzustand von der Unfallstelle entfernt und irrte über das Gelände. „Bei einem Verkehrsunfall auf der B5 hatten wir mal eine ähnliche Situation, dass sich ein Beifahrer vor unserem Eintreffen an der Einsatzstelle aus dem Fahrzeug befreit hatte. Unser Fokus lag auf der Rettung der eingeklemmten Person und so blieb die Tatsache zunächst unerkannt, dass sich die andere Person ebenfalls im Auto befunden hatte“, erläuterte Christoph Kuhnke, der die umfangreiche Übung ausgearbeitet hatte. Während die Atemschutzgeräteträger in das Gebäude vordrangen, wurde parallel dazu die Löschwasserversorgung von Hydranten aus gesichert, die Fahrzeuginsassen wurden von den First Respondern der Wehr medizinisch versorgt und das Fahrzeug wurde fachmännisch so zerlegt, dass die eingeklemmten Personen schließlich befreit werden konnten. „Es ist erstaunlich wie sich die Wahrnehmung verändert, wenn man nicht als Einsatzkraft aktiv ist, sondern in die Rolle des Unfallopfers steigt“, sagte Philipp Zeidler, der mit seiner Schwester Jennifer die eingeklemmten Fahrzeuginsassen mimte. „Nicht nur das Zeitgefühl ist anders, es war auch höllisch laut im Auto“, ergänzte er.

„Im Ernstfall hätten wir natürlich die Unterstützung der Nachbarwehren angefordert“, betonte Wehrführer Ralf Thede in seinem Resümee. „Die heutige Dienstbeteiligung ist gut, und die Kameraden zeigen vollen Einsatz. Mit dem Verlauf der Abschlussübung bin ich absolut zufrieden“, fügte er hinzu.