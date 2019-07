Itzehoe: Übungen mit dem Rollator : Lockeres Einschaukeln für mehr Sicherheit

Der richtige und und vor allem sichere Umgang mit dem Rollator will geübt sein.

22. Juli 2019, 17:32 Uhr

Itzehoe | „Es ist mehr als nur eine Kursstunde mit Rollator“, sagt Cathrin Radau. Immer dienstags gestaltet Radau die Treffen der Rollator-Fit-Gruppe im Sport-Club-Itzehoe (SCI).

„Die Senioren kommen oft gemeinsam mit Taxi oder Bus und trinken erstmal einen Kaffee im Empfangsbereich.“

Kraft, Ausdauer, Koordination

Ziel des Kurses sei es, die Mobilität und Sicherheit am Rollator zu verbessern. Dafür trainiert die Gruppe vor allem Kraft, Ausdauer und Koordination. Radau stapelt zum Beispiel Matten zu einem Hindernis. „Das ist wie eine Bordsteinkante.“, erklärt Teilnehmerin Maria Nissen. „Da darf man nur nicht hektisch werden, dann klappt das super.“

Rollator-Tanz

Neben gezielten Übungen darf auch der „Rollator-Tanz“ nicht fehlen. „Frau Radau hat immer so schöne Musik aus den 50ern und 60ern dabei. Das erinnert mich an frühere Zeiten“, sagt Nissen. Das Aufwärmen beginnt mit einem „lockeren Einschaukeln zum Walzer“, so Radau. Sie geht mit einem eigenen Rollator mit gutem Beispiel voran, bei Aufgaben wie den Matten gibt sie Hilfestellung und Tipps für die Teilnehmer. „Das ist alles ganz locker und mit viel Spaß verknüpft“, sagt Radau.



> Infos und Anmeldung: 04821/7796131.

Neben Kraft- und Sicherheitstraining gibt es auch Fußgymnastik und Sturzprophylaxe. „Der Kurs hilft mir einfach wunderbar im Alltag“, so Nissen. Der nächste Kurs beginnt am 13. August und findet dann insgesamt acht Mal statt. Auch Nicht-Mitglieder können teilnehmen.