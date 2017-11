Itzehoer Bürgerpreis : Loblied auf das Ehrenamt

vergrößern 1 von 2 Foto: freiwald 1 von 2

von Antje Hachenberg

erstellt am 20.Nov.2017 | 05:00 Uhr

Unentgeltlich, aber nicht umsonst: Als „liebe ehrenamtlich Engagierte“ begrüßte Pastorin Wiebke Bähnk zuerst die Hauptpersonen. Die St. Laurentii-Kirche bot den festlichen Rahmen für die Verleihung des Itzehoer Bürgerpreises durch den Verein Neues Ehrenamt. Den mit 1500 Euro dotierten Hauptpreis bekam die Itzehoer Tafel. Vorgestellt, gewürdigt und mit einem Preisgeld von jeweils 200 Euro bedacht wurden jedoch alle Vorgeschlagenen.

Die Auswahl des Preisträgers sei keine einfache Sache gewesen, erklärte Bürgermeister Andreas Koeppen als Jury-Mitglied. Mit Mechthild Hobl-Friedrich von der Kulturstiftung Itzehoe, Julian van Delen (Novitas BKK) und Pastor Willfrid Knees (Neues Ehrenamt) hatte er sich intensiv mit den Nominierten befasst. „Wellcome“ spendet Familien in der anstrengenden Phase nach der Geburt Zeit und Unterstützung. Die Grünen Damen der ökumenischen Krankenhaushilfe schenken Patienten im Itzehoer Klinikum Trost und übernehmen Besorgungen. Renate Wilms-Marzisch gibt Flüchtlingen Deutschunterricht, während ihr Ehemann Uwe Wilms deren Kinder betreut und für den Fahrdienst sorgt. Gerd Witt sorgt mit der Unterstützung einer Sozialpraxis dafür, dass in Athen mittellose und nicht versicherte Kranke ärztlich versorgt werden. Im Kreis Steinburg aktiv ist der ambulante Hospizdienst. In ganz anderer Form engagiert ist Michael Ruff: „Fachlich, sachlich und emotional – mit Leidenschaft“ habe er mit der Vision von der Öffnung der Störschleife und Gestaltung seiner Heimatstadt die Initiative Störauf gegründet.

„Wir geben heute dem Ehrenamt in der Stadt eine Bühne“, sagte Mirja Tüchsen von der Novitas und rief als Laudatorin diejenigen ins Rampenlicht, die meist im Verborgenen wirkten. Den Itzehoer Bürgerpreis nahmen für die 104 Mitarbeiter der Itzehoer Tafel Andrea Ahmling und Antoinette Deister entgegen. In der Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes Steinburg und der DRK-Schwesternschaft Ostpreußen versorgen sie rund 1400 bedürftige Menschen mit Lebensmitteln. Einsammeln der Spenden, Lagern, Austeilen – das sei treffender als Ehrenarbeit denn als -amt zu bezeichnen, so Ahmling: „Ziel ist, diese gut auf vielen Schultern zu verteilen.“

Zum Abschluss der von Musik umrahmten Feierstunde lenkte Knees die Aufmerksamkeit auf die Vielfalt des Ehrenamts: „Sportlich, kulturell, sozial – schauen Sie sich um und schlagen Sie Menschen für den Bürgerpreis im kommenden Jahr vor!“ Beim anschließenden Empfang im Himmel und Erde ergaben sich angeregte Gespräche. Inge Lunau war über die Zeitung auf die Preisverleihung aufmerksam geworden und mit Ehemann Wolfgang aus Kellinghusen gekommen. Selbst als Lesepatin aktiv, genoss die Rentnerin den Abend: „Die Musik und die Reden haben mir sehr gefallen.“ Ihr eigenes Motiv für das Ehrenamt benannte sie so kurz wie überzeugt: „Ich mache das gern!“