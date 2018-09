Lkw-Fahrer stirbt nach Unfall

von Volker Mehmel

26. September 2018, 13:44 Uhr

Der Lkw-Fahrer, der Dienstagnachmittag mit seinem Sattelzug und 120 Schweinen an Bord auf der B 5 verunglückt war (wir berichteten), ist trotz sofortiger Reanimationsversuche im Klinikum Itzehoe verstorben. Vermutlich, so die Polizei, hat der 58-jährige Steinburger am Steuer einen Herzinfarkt erlitten, dann einen vorausfahrenden Laster touchiert und war von der Fahrbahn abgekommen. Rund 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die Tiere, von denen ein Tierarzt acht einschläfern musste, einzufangen und umzuladen. Die B 5 blieb bis 22 Uhr voll gesperrt. Der Sachschaden belief sich auf rund 350 000 Euro.