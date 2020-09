Spaziergang durch Glückstadt : Litera-Tour im Stadtpark mit Annette Dux

Lesung von Autoren-Texten. Thema Natur im Mittelpunkt. Gruppe startet am 4. Oktober um 11 Uhr.

29. September 2020, 13:56 Uhr

Glückstadt | Einen literarischen Spaziergang in den Städtischen Anlagen bietet Park-Führerin Annette Dux am Sonntag, 4. Oktober, um 11 Uhr an. Texte unterschiedlicher Autoren werden vorgestellt, die sich Gedanken über die Natur gemacht haben. Start ist an der Info-Tafel in der Itzehoer Straße.

Anmeldung: zum-glueck-natur@web.de oder 0176 93 21 37 68. Die Kosten betragen fünf Euro.