Lions Club Itzehoe spendet Weihnachtsgansessen für Bedürftige an Heiligabend

27. Dezember 2020, 11:58 Uhr

Itzehoe | Seit vielen Jahren gibt es für den Lions Club Itzehoe an Heiligabend ein festes Ritual: Bedürftigen Menschen wird ein Weihnachtsgans-Essen serviert – stets wurde die Gänse, die Klöße, der Rotkohl und alles, was zu diesem traditionellen Mahl dazu gehört, vom Landgasthof Zum Dückerstieg vorbereitet und von Mitgliedern des Serviceclubs serviert.

In dieser Form war das Gänseessen in diesem Jahr coronabedingt nicht möglich, Aber die Abstimmung zwischen Frank und Inga Prüß, Inhaber des Dückerstieg sowie Elke Kaufmann, Initiatorin der Aktion und Lions-Präsident Lutz Bitomsky erfolgte schnell. Bitomsky: „Wenn wir den Menschen das Weihnachts-Essen schon nicht servieren dürfen, so wollt wir es wenigstens verteilen.“

Auf diese Weise konnten an Heiligabend ab 11 Uhr dank der Hilfe anderer Lionsmitglieder an insgesamt 79 Männer und Frauen doch noch das traditionelle Weihnachtsessen ausgegeben werden.

Die Dankbarkeit der Menschen war spürbar, sagen die Initiatoren. Elke Kaufmann, die diese Aktion seit zirka zehn Jahren begleitet, bekam selbst kleine Weihnachtspräsente, für die sie sich herzlichen bedankte.

Es ist bereits heute klar, dass diese Tradition auch im Folgejahr fortgesetzt wird, sagt Bitomsky. „Dann hoffentlich wieder unter normalen Umständen, ohne Mund-Nasen-Abdeckung und ohne den heutigen Abstand. Wir freuen uns darauf.“