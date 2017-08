Band aus Oelixdorf startet durch : Lieder, die unter die Haut gehen

vergrößern 1 von 1 Foto: Rosenburg 1 von 1

Ihre Musik geht unter die Haut: Stephanie Seide aus Oelixdorf und Peter Horn aus Hamburg beeindrucken als Duo „Horn und Seide“ mit eigenen Kompositionen, die sie in Konzerten und erstmals auch auf einer CD ihrem Publikum präsentieren. Der nächste Auftritt ist am Sonnabend, 26. August, auf dem Hof Lichtblicke in Mehlbek, Tongrubenweg 4. Konzertbeginn ist um 20 Uhr, der Eintritt beträgt 12 Euro pro Person. Anmeldungen nimmt Maren Pien unter 04827/9974160 oder MarenLicht@t-online.de entgegen.

Peter Horn ist Musiklehrer für Gitarre und Saxophon an der Musikschule der Volkshochschule Itzehoe. „Das bin ich schon seit 30 Jahren“, sagt er und fügt lächelnd hinzu: „Dann kam Stephanie zu mir in den Unterricht.“ Sie wollte nicht Gitarre spielen lernen, sondern ihm Lieder vorspielen, die sie selbst geschrieben hatte. Der Musiklehrer wollte einen Titel hören – und war fasziniert von Stephanie Seides Stimme. „Sie erinnerte mich ein bisschen an die Hippie-Zeit.“ Eine Woche später sei sie wiedergekommen und habe ein weiteres selbstgeschriebenes Lied vorgespielt. Peter Horn war erneut beeindruckt – und so fingen beide gemeinsam an, die Lieder auszuarbeiten. Das war vor etwa zwei Jahren „So sind 15 Stücke entstanden, die wir jetzt auch auf einer CDU aufgenommen haben.“ Das Erstlingswerk wird im Herbst erscheinen.

Schon als Jugendliche hat Stephanie Seide ihre Liebe zur Musik und zum Gitarrenspiel entdeckt, mit 17 schrieb sie ihr erstes Lied. Doch dann legte sie Notenblätter und Gitarre zur Seite. „Ich habe bestimmt 15 Jahre nicht mehr Gitarre gespielt.“

Vor fünf Jahren zog sie mit Ehemann und Kindern nach Oelixdorf. Als ihre zweite Tochter groß genug war, entschied sie sich, doch wieder zur Gitarre zu greifen, eigene Lieder zu schreiben und zu spielen. Sie wollte ihr Können mit dem Unterricht an der Volkshochschule verbessern und traf so Peter Horn. Inzwischen hat das Duo „Horn und Seide“ schon Auftritte in Itzehoe, Kellinghusen und Hamburg sowie bei privaten Veranstaltungen bestritten und freut sich nun auf das Konzert am Sonnabend in Mehlbek.

Info: Mehr über das Duo im Internet: www.hornundseide.de oder auf Facebook. Infos zum Konzert: www.coaching-lichtblicke.de

von Ilke Rosenburg

erstellt am 23.Aug.2017 | 16:05 Uhr