Oberer Marktplatz in Kellinghusen : Lieber Einbahnstraße als Poller

vergrößern 1 von 1 Foto: Tietje-Räther 1 von 1

„Unten rein und oben raus“ – Mitglieder des Kaufmännischen Vereins (KvK) zeigen schon mal an, in welche Richtung es auf dem oberen Marktplatz künftig gehen soll. „Wir wünschen uns eine Einbahnregelung von Weinhaus Tetens im Osten bis hinauf zur Straße Am Markt im Westen“, erklärt KvK-Chef Timo Laackmann. Mit der SPD-Vorstellung, das gesamte Marktareal mittels abschließbarer Poller autofrei zu halten, können die Kaufleute sich überhaupt nicht anfreunden. Sie befürchten eine Verödung der zentral gelegenen öffentlichen Fläche mit großen Nachteilen für die dort ansässigen Geschäftsleute und Privatanlieger.

„Wir wollen den Marktplatz als Wirtschaftsraum fördern“, bekräftigt Regine Struve die Meinung der Kaufmannsvertretung. Derzeit schließt die Widmung als reine Fußgängerzone mit Lieferverkehr jegliches Befahren kategorisch aus. Allerdings nur auf dem Papier. In der Realität kurven zu jeder Tages- und Nachtzeit unkontrolliert Fahrzeuge über das Holperpflaster: Autolenker nutzen die Strecke als Abkürzung oder sind schlicht zu träge, die reichlich vorhandenen Parkplätze in fußläufiger Nähe anzusteuern. Sie lenken ihre Fahrzeuge lieber direkt vor die Türen von Restaurant, Café oder Ladengeschäfte.

Auf dieses Verhalten und die damit verbundene Gefährdung von spielenden Kindern und Fußgängern zielte der SPD-Antrag ab. Im Baugremium kam der Vorschlag für abschließbare Poller mit großer Mehrheit durch. Einzig Timo Laackmann hatte dagegen gehalten. Sein Argument: Statt der kostenintensiven Maßnahme – geprüft wird auch eine elektronisch versenkbare Variante – sollten besser Polizei und Ordnungsbehörde ihren Kontrollpflichten nachkommen. Als Beispiel führte er die Quarnstedter Straße an, wo missliebiges Verhalten auf diese Weise offenbar erfolgreich korrigiert wurde.

Front gegen die Poller machten inzwischen zahlreiche Geschäftsinhaber und Anlieger bei einem gemeinsamen Ortstermin mit dem städtischen Seniorenbeirat (SBR). Die Pfosten würden abschreckend auf Besucher wirken und Kunden verprellen, hieß es. Für Menschen mit körperlichen Einschränkungen sei es außerdem schwierig bis unmöglich, bei jeder Durchfahrt auszusteigen und mit dem Schlüssel zu hantieren (wir berichteten).

Diese Argumente greift auch der KvK auf. „Es gibt viele positive Möglichkeiten“, so Martin Dethlefsen. Favorisiert werde vom Verein jedoch die genannte Einbahnregelung mit Parkmöglichkeiten auf beiden Seiten. Peter König: „Wir befürworten eine Öffnung mit entsprechenden baulichen Maßnahmen.“ Die Gefahr durch die aktuelle Situation des wilden Fahrens und Parkens erkenne auch die Kaufmannschaft. Bis zur Neuregelung sei daher eine engmaschige behördliche Kontrolle unerlässlich.