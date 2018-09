von nr

11. September 2018, 15:06 Uhr

Im Café „Lichtblicke“ können sich Trauernde austauschen und Kraft für den Alltag schöpfen. Das nächste Treffen ist morgen um 15 Uhr in der Hospizzentrale, Steinbrückstraße 17. Den Gesprächskreis am Montag gibt es nicht mehr, ein neues Angebot ist nach Angaben des Hospizdienstes in Vorbereitung.



Infos: 04821/73076.