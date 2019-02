Letzter Schliff für Störschipper

von shz.de

06. Februar 2019, 10:33 Uhr

Der Endspurt läuft: Der Shantychor Itzehoer Störschipper veranstaltet zum 17. Mal sein Konzert „Musik liegt in der Luft“: Sonnabend, 9. Februar, 15 Uhr, im Theater Itzehoe. Bei der Generalprobe im Vereinslokal des ISV 2.0 wurden die letzten Vorbereitungen getroffen. Neben Atem- und Stimmübungen und einer leichten Gymnastik gehörte dieses Mal auch ein Ständchen zum 69. Geburtstag des langjährigen Chormitglieds Wolfgang Freund dazu.

Außer den Störschippern unter der musikalischen Leitung von Masanori Hosaka wird wie gewohnt Thies Möller mit dem Oelixdorfer Musikzug dabei sein. Zum ersten Mal mit von der Partie ist Olaf Wessel mit dem Steinburger Musikantenexpress. Dieser Chor wurde im Jahr 2007 aus Mitgliedern der Chöre Liedertafel gemischter Chor Heiligenstedten und De Oldendörper gegründet. Noch gibt es Tickets: „Die Karten sind an der Itzehoer Theaterkasse zum Preis von 14 Euro plus Vorverkaufsgebühr zu bekommen“, so Gerd Biermacher, Vorsitzender der Störschipper.