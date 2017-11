Jugendparlament : Letzte Wahlvorbereitungen laufen

vergrößern 1 von 2 Foto: Tietje-Räther 1 von 2

Viel zu tun gibt es derzeit im Kinder- und Jugendparlament (KiJuPa). Die Mitglieder Jesco Homberg (15) und Jens Niesemann (20) bereiten Post für die KiJUPa-Wahl vor. Das Besondere an diesem Ereignis: Am Donnerstag, 23. November, wählen erstmals landesweit alle Kinder- und Jugendvertretungen gemeinsam. In Kellinghusen geschieht das ab 11.40 Uhr in der Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe. „Wir hoffen auf eine rege Beteiligung“, sagt Stadtjugendpfleger Karsten Hanstein.

Exakt 586 Kellinghusener Kinder und Jugendliche am Alter von 12 bis 18 Jahren kommen als KiJuPa-Kandidaten in Frage. Persönlich davon in Kenntnis gesetzt werden sie per Anschreiben, dem außerdem Informationen über die Kinder- und Jugendvertretung beigefügt sind. Wissen über die in der Gemeindeordnung (Paragraf 47f) vorgesehene Beteiligung des Nachwuchses am kommunalen Geschehen liefern zudem Informationsveranstaltungen am Montag, 20. November, um 11.40 und um 12.35 Uhr in der Gemeinschahftsschule sowie um 17.30 Uhr im Rathaus.

Hilfe beim Eintüten und Etikettenkleben der KiJuPa-Post erhalten Jesco Homberg und Jens Niesemann vom Stadtjugendpfleger sowie der ehemaligen Parlamentarierin Lena Lickfett, die derzeit ihr Oberstufenpraktikum in der Erzieherausbildung im Jugend- und Kulturhaus „Die Bude“ absolviert. Bei den Sortierdiensten hilfreich ist zusätzlich ein Stadtplan – schließlich wollen die KuJuPa-Mitglieder die Briefe ohne große Umwege an die Adressaten bringen.

Im Stadtgebiet werben unübersehbar Plakate für die Mitarbeit im Nachwuchs-Parlament. Kandidieren können auch Kinder und Jugendliche, die nicht vor Ort zur Schule gehen und keine der Veranstaltungen wahrnehmen können. „Einfach einen kurzen Steckbrief mit Foto per E-Mail schicken“, sagt Hanstein (kijupa-kellinghsen@ freenet.de). „Oder mit dem Hinweis ‚Postfach Stadtjugendpflege‘ schriftlich beim Amt Kellinghusen in der Hauptstraße 14 abgeben.“

Die Störstadt gehörte seinerzeit zu den ersten Kommunen im Land, die ein KiJuPa einrichteten. „Ich habe das KiJuPa 1999 von meinem Vorgänger Jochen Wedekind übernommen“, erklärt Hanstein. Es gilt gleichermaßen als Sprachrohr und Ansprechpartner für den Nachwuchs. Außerdem haben seine Mitglieder Rederecht in den städtischen Gremien und vertreten dort die Belange ihrer Altersgruppe. Aktiv war das Parlament in den vergangenen Jahren in vielfältigen Bereichen. Ob Spielplätze, Skatebahn, Multifunktionsplatz, Kindertag, Konzerte oder Benefizveranstaltungen – das KiJuPa mischte mit. Nach wie vor treffen sich die Mitglieder jeden Montag am Spätnachmittag, demnächst im Rathaus.