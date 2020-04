Ostern 2020 : Leser wünschen Frohe Ostern

Grüße über die Feiertage finden in Zeiten von Corona auf andere Weise ihren Weg zum Empfänger.

11. April 2020, 06:00 Uhr

Itzehoe | Mit meinem Comic möchte ich allen eine kleine Freude machen und schöne Ostertage wünschen. Ein bisschen Lachen in diesen besonderen Zeiten kann nie schaden. Günter Freyberg aus Oelixdorf

Lieber Opa, liebe Conni, wir wünschen euch, trotz dass wir euch nicht sehen können, schöne Ostern! Wir denken ganz viel an euch! Deine Johanna und Jessica

Liebe Oma Poldi, liebe Oma und Opa Line, wir vermissen euch sehr und wünschen euch frohe Ostern aus der Ferne! Alles Liebe, eure Urenkel und Enkel! Enie, Luc, Marlon und Felix

Wir schicken sonnige Ostergrüße an unsere Angehörigen und Freunde... und sagen danke, dass ihr in dieser besonderen Zeit so an uns denkt und uns mental unterstützt. Bleibt bitte gesund, wir sehen uns... Die Bewohner und Mitarbeiter vom „Haus im Bramautal“ in Wrist

Ein Kindergarten ohne Kinder ist:

Wie ein Gesicht ohne Nase, wie ein Blumenstrauß ohne Vase. Wie eine Oma ohne Enkel, wie ’ne Tasse ohne Henkel. Wie ein Lied ohne Noten, oder ’ne Katze ohne Pfoten. Wie ein Schwimmbad ohne Turm, wie ein Angler ohne Wurm. Wie ein Geburtstag ohne Feier, es ist wie Ostern ohne Eier. Dir und deiner Familie schöne Ostergrüße wünscht: Dein Team vom Kindergarten Pusteblume in Wewelsfleth

Wir wünschen Dir, liebe Mama, Oma und Uroma zum 84. Geburtstag alles Gute. Alles Liebe an Gerda Thode von Beate aus Itzehoe mit Manuela, Matthias und Andrea, Lena und Markus mit Paul, Anja und Ole mit Laura und Tobias, Thorben und Vivian mit Julian und Jonas

Liebe Mama, Ingo, Annika, Finn und Jonas, wir wünschen euch schöne Ostertage und euch, Finn und Jonas, einen schönen Geburtstag am Sonntag! Tante Miki und Enrico aus Kremperheide

An unsere Enkel Ole und Piet, sowie deren Eltern Stella und Stefan Bethge in Schlotfeld. Ihr Lieben, leider können wir dieses Jahr nicht gemeinsam Ostern feiern und Ole und Piet können auch keine Ostereier bei uns im Garten suchen. Auch der Geburtstag von Oma, am Ostersonntag, fällt aus. Aber das holen wir alles nach. Danke, dass ihr in dieser schwierigen Zeit für uns da seid und alles Nötige für uns erledigt. Ganz liebe Grüße von Oma und Opa aus Hohenlockstedt. Renate und Lothar Merz

Liebe Oma Rieke, lieber Opa Hans, schade, dass wir uns Ostern wegen Corona nicht sehen können und auch nicht wieder lecker zusammen frühstücken werden. Das holen wir nach, wenn der Virus vorbei ist, damit ihr gesund bleibt! Wir denken ganz oft an euch! Viele Grüße von euren Enkelkindern mit Mama und Papa. Ole und Lena Schlotfeldt aus Itzehoe

Liebe Ostergrüße an Drews und Käte aus Hackeboe, NeuendorfSachsenbande! Die Familie Lucht aus Kuskoppermoor in Nortorf

Wir grüßen Oma, Opa und die Großmutter in Neuenbrook und Itzehoe. Sara und Greta Kötschau aus Münsterdorf

Wir wünschen unseren Kindern und Enkelkindern aus Itzehoe und Wacken fröhliches Ostereiersuchen, harmonische Stunden und freuen uns auf ein Wiedersehen mit ganz vielen Umarmungen. Wiebke und Hans-Otto Schumacher aus Wacken

Liebe Mama, Oma und Anja, wir wünschen Dir ein schönes Osterfest auch wenn wir im Moment nicht mit Dir feiern können. Wir haben Dich lieb! Deine Beidenflether und Wilsteraner Karen und Olaf Poerschke aus Beidenfleth

Liebes Team im Seniorenzentrum Olendeel in Itzehoe, ganz herzliche Ostergrüße und ein riesiges Dankeschön an ALLE Mitarbeiter, die sich fleißig, liebevoll und unermüdlich für Ihre Bewohner einsetzten. Es ist so beruhigend, zu wissen, dass alles Erdenkliche zum Schutze unserer Lieben getan wird. Ihnen alles, alles Liebe und Gute, vor Allem beste Gesundheit. Mit wirklich dankbarem Gruß Familien Beckmann und Jannopulos

Den engagierten und einfühlsamen Pflege-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Pflegedienstes in Hohenlockstedt ein schönes Osterfest 2010 - Danke für die täglichenPflegeeinsätzen vor Ort! Hedwig Kipf und Robert Kipf aus Hohenlockstedt

Lieber Schatz Matthias, lieber Papa, leider kannst Du Ostern nicht bei uns sein, da Du durch einen Arbeitsunfall ins Krankenhaus musstest. Wir vermissen Dich sehr und wünschen Dir eine schnelle Genesung, damit Du bald wieder bei uns bist. Deine Dich liebende Frau Sybille und Tochter Joana

Lieber Matthias, ich wünsche Dir ein gesegnetes, schönes Osterfest. Lieben Gruß auch an deine Mitbewohner und die ganze Crew von den Glückstädter Werkstätten. Bleib gesund! Deine Schwester Elisabeth