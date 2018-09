Itzehoer verein Mentor : Lesehelfer machen weiter

Der Verein Mentor wählt Andrea Bünz zur neuen Vorsitzenden und begrüßt elf neue Lesepaten.

von Delf Gravert

27. September 2018, 17:51 Uhr

An 16 Schulen im Kreisgebiet unterstützen ehrenamtliche Lesepaten des Vereins Mentor Kinder dabei, die Schlüsselkompetenz des Lesens zu erlernen. Der Bedarf ist da, doch der Verein stand kürzlich vor dem Aus, weil sich nicht genügend Mitglieder für die Organisationsarbeit im Vorstand fanden. Nun hat der Verein die 62-jährige Andrea Bünz zur neuen Vorsitzenden gewählt.

Durch einen Artikel in unserer Zeitung sei sie auf die Probleme bei Mentor aufmerksam geworden, berichtet Bünz. „Es wäre sehr schade gewesen, wenn die Arbeit des Vereins eingestellt worden wäre.“ Lesen sei sehr wichtig – und ihre persönliche Leidenschaft, so Bünz. Und das Konzept von Mentor überzeuge sie. Deshalb habe sie ihre Hilfe angeboten. In Gesprächen mit den verbliebenen Vorstandsmitgliedern sei dann der Entschluss gereift, es gemeinsam zu probieren. Sie habe Lust etwas zu bewegen und gemeinsam mit den Mitgliedern „loszulegen“, so Bünz. „Es ist mir eine Herzensangelegenheit, dass es mit Mentor weitergeht.“

Finanzielle Unterstützung bekommt der Verein zusätzlich von der Sparkasse Westholstein. 800 Euro spendete das Unternehmen für Lernmaterialien. Das Geld ist teilweise bereits in Bücher und Spiele investiert worden, sagt Bünz’ Stellvertreterin Regina Klockmann. Auch bei den ehrenamtlichen Helfern gehe es aufwärts: Elf weitere Lesepaten seien zum neuen Schuljahr zum Verein gestoßen.