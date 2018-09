Aktion in der Stadtbücherei : Lernen von Mensch zu Mensch

Kreativzeit nennt sich ein Angebot der Stadtbücherei Glückstadt. Einmal im Monat lernen dabei Erwachsene von Erwachsenen.

von shz.de

23. September 2018, 13:28 Uhr

Bunt bedruckte Papierstreifen sind auf dem Tisch verteilt. Drum herum sitzen fünf Frauen und arbeiten konzentriert daran, aus den Streifen dünne Röllchen zu rollen. „Selbstgedreht – Objekte aus Papierröllchen“ heißt das kreative Angebot für Erwachsene in der Stadtbücherei. Es findet im Rahmen der neuen Reihe Kreativzeit statt. „Büchereien sind im Wandel, es geht mehr um Begegnungen zwischen Menschen. Wir bieten hier Lernen von Mensch zu Mensch an“, erklärt Bibliothekarin Kristina Preiß. In Zusammenarbeit mit dem Förderverein Zwiebelfisch und der Volkshochschule finden in Zukunft einmal monatlich, immer an einem Donnerstag von 17 bis 18.30 Uhr, verschiedene Bastelangebote für Erwachsene statt. Die nächsten Termine für die Kreativzeit stehen auch schon fest. Am 18. Oktober wird Birte Barkschat mit den Teilnehmern „Lichterzauber im Glas“ basteln.

Weitere Angebote finden am 13. Dezember sowie am 17. Januar statt. Anmeldungen nimmt die Stadtbücherei entgegen. Das Angebot ist grundsätzlich kostenfrei. Materialkosten werden auf die Teilnehmer umgelegt.