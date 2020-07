Unfallflucht : Leitpfosten umgefahren in Blomesche Wildnis

Der flüchtige Fahrer fuhr einen Leitpfosten um und verschmutzt die Fahrbahn.

16. Juli 2020, 14:01 Uhr

Blomesche Wildnis | Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht auf der Bundesstraße 431 am Altendeich. Dort ist nach Angaben der Beamten zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen ein in Richtung Störsperrwerk fahrender Lastwagen nach rechts auf die Bankette geraten und hat diese auf 100 Meter Länge beschädigt. Außerdem pflügte der unbekannte Brummi-Fahrer noch einen Leitpfosten um und verschmutzte die Fahrbahn nicht unerheblich. Die Straßenmeisterei rückte an und säuberte die Straße. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro.

Weil sich der Verursacher nicht weiter um den angerichteten Schaden gekümmert hat, hoffen die Beamten jetzt, den Vorfall mit Hilfe möglicher Zeugen aufklären zu können.



>Hinweise: Polizeistation Glückstadt, 04124/3011-0.

