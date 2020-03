Nachfolger gesucht : Leiterin verlässt Steinburger Kreisgesundheitsamt

Bewegung in der Steinburger Kreisverwaltung in Itzehoe: Gesucht wird ein neuer Chef für das Gesundheitsamt zwei Leitungsposten sind wieder besetzt.

Avatar_shz von shz.de

27. März 2020, 16:17 Uhr

Kreis Steinburg | Inmitten der Corona-Krise muss sich der Kreis Steinburg einen neuen Leiter für das Kreisgesundheitsamt suchen. Amtsinhaberin Dr. Claudia Vollmers verlässt Mitte des Jahres auf eigenen Wunsch den Kreis. Diese Entscheidung habe jedoch nichts mit der jetzigen Krisensituation zu tun, sie sei bereist zuvor gefallen, sagt die Medizinerin.

Sie suche „neue berufliche Herausforderung, die mich wieder der urärztlichen Tätigkeit des Behandelns von Patienten näher bringt, aber wo ich auch meine weiteren Erfahrung in der Psychiatrie und Hygiene, die ich erworben habe nutzen kann“. Sie werde in einer Klinik für ältere psychisch kranke Menschen (Gerontopsychiatrie) als Oberärztin und Fachärztin für Innere Medizin für die Behandlung körperlicher Erkrankungen zuständig sein. „Zusätzlich werde ich den Bereich des sachgerechten in dieser Klinik übernehmen.“

Der Nachfolger soll zum 1. Juli seinen Posten als Leiter des Steinburger Gesundheitsamtes antreten und Vorgesetzter für 36 Mitarbeiter werden. Gesucht wird eine „engagierte und gestaltungsstarke Führungspersönlichkeit“, die interdisziplinär denkt sowie wirtschaftlich-strategische Kompetenz mitbringt, heißt es in der Stellenbeschreibung. Bewerbungsschluss ist der 15. April.

Zwei weitere Leitungsposten sind beim Kreis Steinburg bereits entschieden und wieder besetzt worden. Neue Leiterin der Abteilung Naturschutz und Landschaftspflege im Amt für Umweltschutz ist Ulrike Wegner. Sie ist Nachfolgerin von Ulf Schünemann, der im vergangenen Jahr verstorben ist. Die neue Abteilungsleiterin ist seit 1995 bei der Unteren Naturschutzbehörde tätig. Sie stammt aus der Landwirtschaft, lernte Baumschulgärtnerin in Elmshorn und studierte an der Universität Hannover mit dem Abschluss Diplomagraringenieurin.

Nach dem Ausscheiden von Daniela Immich ist auch für das Bauamt in neuer Chef gefunden worden. Ab 1. April wird Alexander Goetze den Posten übernehmen. Der gebürtige Itzehoer wuchs in Wilster auf und studierte Bauingenieurwesen und Umwelttechnik an der Technischen Universität Hamburg-Harburg. Beruflich war er Sachbereichsleiter beim Eisenbahn-Bundesamt, seit 2018 ist Goetze beim Land Schleswig-Holstein Dezernatsleiter und stellvertretender Amtsleiter des zugeordneten Amtes für Planfeststellung Verkehr (APV) im Verkehrsministerium.