Theater Itzehoe : Leiden mit Leidenschaft

Die Premiere für Molières „Der eingebildete Kranke“ der Theatergruppe Augustoria zeigt eine moderne, aufgepeppte Fassung der bekannten Komödie von 1873.

21. September 2018, 08:42 Uhr

Endlich ist der Premierenabend da. Die Theatergruppe Augustoria gibt Molières „Der eingebildete Kranke“ im Theater Itzehoe. Der Saal ist voll, ausverkauftes Haus. Man trägt Turnschuhe oder Pumps, alle Altersklassen sind vertreten. „Guten Abönd, meine Damen und Erren!“ Molière (Jens-Uwe Veit, sehr galant) kündigt sein Stück höchstpersönlich an. Der Vorhang hebt sich, und das Publikum geht sofort mit, reagiert mit ersten Lachern, als Hauptakteur Michael Kappus als Argan im Bett sitzt und sichtlich leidend die ersten Grimassen schneidet.

Durch den Abend entspinnt sich eine moderne, aufgepeppte Fassung der bekannten Komödie von 1873 rund um Medikamentenmissbrauch und Ärztehörigkeit. Überall weiße Strümpfe, Lackschuhe mit Goldschnallen und immer wieder unterschiedliche, unübersehbare barocke Lockenperücken.

Am Ende löst die patente Hausmagd (wunderbar lebendig: Petra Voss) alle Probleme. Die Tochter (leichtfüßig: Jana-Karina Wilczewski-Diehl) darf ihre große Liebe (Michael Rost als Cléante mit Gitarre und Gesangseinlage) heiraten, ihre Stiefmutter wird als geldgierig enttarnt. Letztere spielt Anja Rickertsen mit herrlich flätigem Kölschem Dialekt und großem Mut zur Hässlichkeit.

Den sächsischen Part übernimmt Dr. Diaphorus (markant: Kay Rickertsen), der seinen Sohn Thomas präpariert hat, Argan um die Hand seiner Tochter zu bitten. Die Rolle des Brautwerbers spielt Dietmar Ramm, deklamiert stumpf einstudierte Lobeshymnen und kann seine Auserwählte auch mit Latein nicht für sich begeistern.

Erfrischend sind die diversen kleinen szenischen Ideen: Massageeinheiten, ein Fechtduell mit Besen oder eine Verfolgungsjagd zwischen Argans beiden kleinen Töchtern (bereichernde Neuzugänge: Camille Enke und Katharina Horns). Es bleibt auch viel Platz für Textentlehnungen aus amerikanischen Serien, Gags, Maskierungen, angedeutete Schlüpfrigkeiten und allen voran die expressive Leidens-Leidenschaft des Argan. Besonders bei dieser Inszenierung ist die Teilnahme echter Ärzte am Bühnenstück, das die Mediziner in ihrer Verschreibungsfreude bloßstellt. Wenn dann Argan gefragt wird, ob er nicht an die Ärzte glaube, und er antwortet: „Heilen können sie nicht!“, wirkt das natürlich noch komischer aus dem Mund des Ärztlichen Direktors der Itzehoer Klinik.

Derbe, volksnah und zum Schenkelklopfen komisch, so reiht sich „Der eingebildete Kranke“ mühelos in die Reihe der bisherigen Inszenierungen von Dagmar Kröger-Naudiet ein. Die Regisseurin versichert, dass dieses Stück durch ihre Modernisierung auch für Schüler gut geeignet ist. „Das ist Weltliteratur! Und die Jugendlichen dürfen kommen, ohne dazu zwingend einen Aufsatz zu schreiben“, sagt sie und lacht.







Weitere Aufführungen:

2. November und 30. Januar 2019.