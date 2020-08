Avatar_shz von nr

10. August 2020, 12:07 Uhr

Itzehoe „ | Leichter hätte der Dieb es nicht haben können“, sagt Polizeisprecherin Merle Neufeld. Einer Kundin im Penny-Markt an der Lindenstraße ist am Freitag zwischen 12.45 und 13.15 Uhr das Portemonnaie gestohlen worden. Dieses lag lose in einem Einkaufswagen, ein Unbekannter nutzte die Gelegenheit. Er erbeutete etwa 100 Euro.



>Hinweise: 04821/6020.