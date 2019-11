Leichenhunde entdecken menschlichen Torso und Kopf

von Ilke Rosenburg

05. November 2019, 16:54 Uhr

Dammfleth/Itzehoe | „Für mich war das nicht als menschlicher Körper zu erkennen“, sagte ein Polizeikommissar der Itzehoer Kripo am Dienstag im Dammflether Mordprozess am Landgericht Itzehoe. Er beschrieb das Vorgehen bei der Durchsuchung des Hofes in Dammfleth im März dieses Jahres, wo die Angeklagten Yasar S. und Jessika M. deren Lebensgefährten Miroslav P. Ende April 2017 ermordet haben sollen.

Zunächst seien am 5. März die Objekte gesichert worden – das Wohnhaus und die Reithalle. Nachdem Übersichtsaufnahmen gefertigt worden waren, begann die Durchsuchung. Der Zeuge war dabei im Bereich der Reithalle und Garagen eingesetzt. Nachdem die Fahrzeuge aus den Hallen hinausgefahren worden seien, hätten Polizeibeamte mit Leichenspürhunden die Reithalle betreten. Ein Hund habe angeschlagen, woraufhin eine Rechtsmedizinerin die Fundstelle markierte. Behutsam sei der Boden dort aufgeschaufelt worden. Dass es sich bei dem Fund um einen umwickelten menschlichen Torso handelte, habe die Rechtsmedizinerin festgestellt. Im Bereich der Reithalle seien Kleinkaliberhülsen und Munition gefunden worden.

Fortgesetzt wurde die Sucharbeit am 6. März. Da wurde in der Werkhalle neben einer Werkbank ein Totenschädel sichergestellt. Weitere Leichenfunde habe es an dem Tag nicht gegeben, in einer anderen Halle sei Brandkalk in Bottichen entdeckt worden. In der Wettern, die im hinteren Bereich des Hofes liegt, seien am 7. März Polizeitaucher im Einsatz gewesen. Dort seien Betonklötze gefunden worden, die mittels Seilen von jeweils vier Leuten herausgezogen wurden. Die mobile Röntgenanlage des Zolls wurde dazu genutzt, ins Innere dieser Klötze zu schauen. Die Beamten entdeckten dort menschliche Teile. Daraufhin wurden die Betonquader einzeln vorsichtig aufgetrennt, um die Teile zu sichern.

In weiteren Zeugenaussagen von Polizeibeamten ging es am Dienstag auch um die Vermisstenmeldung, die Jessika M. am 22. Mai 2017 – knapp einen Monat nach dem Verschwinden von Miroslav P. – in der Polizeiwache Wilster und damit auch bei der Kripo Itzehoe aufgab. Es habe damals keine Ansätze für ein mögliches Verbrechen gegeben, war Tenor der Aussagen. >

Der Prozess wird Donnerstag, 7. November, um 9.30 Uhr am Landgericht Itzehoe fortgesetzt.