„Große Tonkuhle“ in Itzehoe : Leichenfund in Baggersee: Identität geklärt

von Karsten Schröder

04. Mai 2019, 13:20 Uhr

Itzehoe | Waldspaziergänger machten am Sonnabendvormittag gegen 10 Uhr an dem beliebten Baggersee „Große Tonkuhle“ in Itzehoe (Kreis Steinburg) eine schreckliche Entdeckung: Im Uferbereich sahen sie einen leblosen Körper und verständigten sofort die Rettungskräfte.

Bei dem Toten handelt es sich laut Polizei um einen 45 Jahre alten Mann mit polnischer Staatsbürgerschaft. Er habe seine Schwester in Itzehoe besucht. Hinweise zu einem Gewaltverbrechen liegen der Polizei bisher nicht vor.

Der nach dem Notruf wenig später eintreffende Notarzt konnte nur noch den Tod des nach Polizeiangaben des Mannes feststellen. Um den Leichnam aus dem Wasser zu bergen, war auch die Feuerwehr im Einsatz. „Bei unserem Eintreffen wurde uns durch die Polizei mitgeteilt, dass die aufgefundene Person bereits verstorben ist“, sagte Kevin Suck von der Feuerwehr Itzehoe. „Wir haben daraufhin zwei Kameraden mit einem Schlauchboot zu Wasser gelassen. Mit dem Schlauchboot haben wir dann die Person geborgen und an das Ufer gebracht.“

Der Mann muss bereits mehrere Tage im Wasser gelegen haben, bevor er entdeckt wurde. Die Kleidung deutet auf einen der wärmeren Tage hin: Der Unbekannte trug eine kurze Hose, teilte die Rettungsleitstelle mit.

Rätsel um Identität

Die Identität des Toten gab zunächst Rätsel auf. „Wir haben keine Ahnung, wer diese Person ist“, sagte Matthias Just von der Rettungsleitstelle in Elmshorn. Es gab in der Region keine entsprechenden Vermissten. Das Alter konnte man zunächst nur aufgrund des Zustands der Leiche durch eine Obduktion klären. Papiere oder ein Handy hatte der Mann nicht dabei.

Da es keine Hinweise auf die Todesursache gibt, nahm die Kriminalpolizei noch am Fundort die Ermittlungen auf. Eine Obduktion soll nun klären, warum und wie der Mann an dem See zu Tode kam.

