Itzehoe : Lehrerzimmer wird doppelt so groß

Ruhig ist es momentan in der Wolfgang-Borchert-Schule. Die Klassenräume sind verwaist, die Schüler genießen ihre Sommerferien. Nur im Lehrerzimmer wird gearbeitet – allerdings nicht im üblichen Sinne. Die Stadt lässt den Raum zurzeit vergrößern und neu einrichten. Dort, wo sich die rund 55 Lehrer bislang auf etwa 70 Quadratmetern arrangieren mussten, werden sie demnächst 140 Quadratmeter zur Verfügung haben – zum Arbeiten und Konferieren. Außerdem wird es künftig einen separaten Kopierer-Raum geben, neue Computer-Arbeitsplätze und eine Teeküche. 216 000 Euro kostet die Maßnahme.

Insgesamt 891 000 Euro investiert die Stadt in diesem Sommer in die Sanierung ihrer Schulen. Allein 125 000 Euro entfallen dabei auf die Schaffung von zusätzlichen Rettungswegen in den Sporthallen der Grundschulen Sude-West, Wellenkamp, Edendorf und an der Ernst-Moritz-Arndt-Schule. Wie berichtet, hatte die Stadt den Schulen im Oktober vergangenen Jahres die Nutzung der Hallen für nicht-sportliche Zwecke untersagt. Hintergrund waren fehlende brandschutzrechtliche Genehmigungen für Veranstaltungen mit mehr als 200 Teilnehmern. Dieses Problem soll nun bald gelöst sein. Wie Angela Koch aus der Abteilung Gebäudemanagement der Stadt mitteilt, sollen die neuen Türen am 31. August fertiggestellt sein. „Das ist ein ambitionierter Termin, sodass auch Sonnabend gearbeitet werden soll“, so Koch. „Nach heutigem Kenntnisstand gehe ich davon aus, dass der geplante Termin eingehalten werden kann.“

An der Fehrs-Schule werden zudem die Toiletten saniert (176 000 Euro), im Sportzentrum Am Lehmwohld die Sicherheits-Beleuchtungsanlage erneuert (150 000 Euro) sowie die Spielfeldmarkierungs-Arbeiten in der großen Halle fertiggestellt (19 000 Euro). An der Kaiser-Karl-Schule wird ein weiteres Klassenzimmer für hörbehinderte Schüler ausgestattet (15 000 Euro) und die Sanitärräume und Duschen der alten Sporthalle werden saniert (185 000 Euro). Für die genannten Maßnahmen im Sanitär-Bereich stellt das Land Fördergelder zur Verfügung, jeweils 80 000 Euro für die Kaiser-Karl- und für die Fehrs-Schule. „Die übrigen Maßnahmen werden ohne Förderung durch die Stadt finanziert“, sagt Stadtsprecher Andreas Danger.

An der Wolfgang-Borchert-Schule liegen die Arbeiten derweil im Zeitplan, wie Klaus Kunert berichtet. Dabei blieben diese nicht ohne Herausforderungen: Insbesondere der Wanddurchbruch war „nicht ganz ohne“, wie der Architekt es beschreibt. Der neue Teil des Zimmers war bislang ein Klassenraum – die bisherige Wand zieht sich an der gleichen Stelle auch über die oberen beiden Stockwerke. Gemeinsam mit Statiker Jörg Volkmann wurde diese entsprechend stark belastete Mauer im Erdgeschoss aus- und vier Stützen zur Stabilisierung eingebaut. Doch auch im Kostenrahmen sei man geblieben, so Kunert.

Die Vergrößerung des Lehrerzimmers war schon seit etwa fünf Jahren im Gespräch, sagt Klaus Born vom Gebäudemanagement der Stadt, verschiedene Konzepte waren zeitweise überlegt worden. Letztlich habe man sich auch aus Kostengründen für die aktuelle Variante entschieden. Alle Planungen fanden in enger Absprache mit dem Kollegium der Schule statt – vom Teppich bis zu den Polstern auf den Möbeln. „Das wurde auf eine breite demokratische Basis gestellt“, sagt der Architekt. Im Mai hatten die Arbeiten begonnen, zum Ende der Herbstferien sollen sie dann komplett beendet sein. Dann können die Lehrer aus den zwischenzeitlich genutzten, im Gebäude verteilten Räumen wieder aus- und in das großzügige und neu eingerichtete Zimmer einziehen.